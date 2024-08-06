"Очень хочу, чтобы фаворитом было Динамо". Михайличенко - о матче киевлян с Рейнджерс

Экс-полузащитник "Динамо" и "Рейнджерс" Алексей Михайличенко высказался об очном матче между его бывшими командами в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

- Я очень хочу, чтобы фаворитом было "Динамо". Что собой представляет нынешний "Рейнджерс", мне трудно сказать, потому что я еще не видел их матчей в этом сезоне и не знаю, как они подготовились. Но я видел "Динамо". Против "Партизана" киевская команда показала очень хорошую и содержательную игру.

Надеюсь, что против "Рейнджерс" наши игроки также себя проявят с наилучшей стороны. Однако легкой прогулки точно не будет. Будет тяжело. На кону стоит очень много: это и спортивная, и финансовая составляющая от выхода в группу Лигу чемпионов.

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- "Динамо" не оставило никаких шансов "Партизану". Кто вам понравился по игре среди игроков киевлян?

- Мне понравилась командная игра. Первый матч с "Партизаном" начался с ошибки, пенальти, но "Динамо" показало характер, не поддавалось на провокации и уверенно победило. Во втором матче киевляне также подтвердили свой уровень.

- В матче против "Рейнджерс" не сыграет основной центральный защитник "Динамо" Максим Дячук. Как думаете, кто его заменит?

- Травма плеча мне очень хорошо знакома. Из-за нее я не сыграл на чемпионате мира 1990 года. Мое восстановление заняло около полутора-двух месяцев. Желаю Дячуку только здоровья и скорейшего возвращения на поле, но против "Рейнджерс" он точно не поможет команде.

Думаю, против шотландской команды вместо него выйдет Биловар, который играл против "Партизана". Но это будет решать только Шовковский. Центральный защитник - это очень важная позиция, где надо выполнять большой объем работы.

- "Рейнджерс" - это типичная британская команда, которая будет надеяться на лонгболы?

- Это стереотип. Сейчас все изменилось. Это видимо так было еще в 1991 году, когда я пришел в "Рейнджерс". Хотя и в мое время шотландский клуб в основном играл через контроль мяча, потому что у нас было много иностранцев плюс три игрока сборной Англии.

Сегодня "Рейнджерс" - это точно не типичная британская команда. Их тренирует бельгиец Филипп Клеман и есть много легионеров. Да и вообще в Великобритании сейчас трудно найти команду, которая бы играла в английском стиле. Такие есть только в низших лигах.

- Благодаря чему "Динамо" может одолеть "Рейнджерс"?

- Прежде всего, это будет борьба характеров. Первая удачная передача, первое выигранное единоборство, первый удар - такие моменты придают уверенности. Мне кажется, "Динамо" будет иметь преимущество в скорости и должно этим воспользоваться.

- Приедете в Глазго на ответный матч?

- Да, я обязательно поеду на эту игру и буду болеть за наших ребят. Мне позвонили из "Рейнджерс" еще накануне первой игры с "Партизаном" и пригласили посетить матч на "Айброкс" против "Динамо". У них не было сомнений, что "Динамо" пройдет дальше. Это для меня две самые родные команды, но "Динамо" в моем сердце номер 1, - рассказал Михайличенко.