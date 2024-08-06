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Динамо - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Динамо - Рейнджерс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 6 августа "Динамо" проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс". Игра пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо" Киев.

К тому же состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Третий раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25
06.08.2024
Люблин, "Арена Люблин"
"Динамо" 21:00 "Рейнджерс"
Видеотрансляция - 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо" Киев
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Трансляция матча
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Трансляція матчу Динамо - Рейнджерс
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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