Динамо - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 6 августа "Динамо" проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс". Игра пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо" Киев.

К тому же состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Третий раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

06.08.2024

Люблин, "Арена Люблин"

"Динамо" 21:00 "Рейнджерс"

Видеотрансляция - 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо" Киев

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>