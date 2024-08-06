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Динамо - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо - Рейнджерс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Сегодня, 6 августа "Динамо" проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс". Игра пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо" Киев.
К тому же состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Третий раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25
06.08.2024
Люблин, "Арена Люблин"
"Динамо" 21:00 "Рейнджерс"
Видеотрансляция - 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо" Киев
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
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