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Стало известно, какую форму Динамо выбрало на матч с Рейнджерс
Начало - в 21:00
ФК Динамо
Сегодня, 6 августа "Динамо" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс".
Домашний для киевлян поединок пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".
Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу команды.
Динамовцы сыграют в комплекте формы белого цвета, а вратарь киевлян наденет серый комплект. Гости выйдут на поле в темно-синих футболках, а голкипер "Рейнджерс" сыграет в форме оранжевого цвета.
Напомним, матч "Динамо" - "Рейнджерс" начнется в 21:00 по киевскому времени, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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