Стало известно, какую форму Динамо выбрало на матч с Рейнджерс

Сегодня, 6 августа "Динамо" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс".

Домашний для киевлян поединок пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу команды.

Динамовцы сыграют в комплекте формы белого цвета, а вратарь киевлян наденет серый комплект. Гости выйдут на поле в темно-синих футболках, а голкипер "Рейнджерс" сыграет в форме оранжевого цвета.

Напомним, матч "Динамо" - "Рейнджерс" начнется в 21:00 по киевскому времени, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.