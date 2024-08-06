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Хулиганство в нетрезвом виде. Полиция задержала двух арбитров матча Динамо - Рейнджерс
Арбитры попали в громкий скандал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польских арбитров, которые должны были работать на первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Рейнджерс", задержали в нетрезвом состоянии с подозрением в краже дорожного знака.
Как сообщает TVP Sport, около двух ночи люблинская полиция задержала трех человек, которые несли дорожный знак в сторону одного из торговых центров. Двое из них оказались арбитрами - Бартош Франковски и Томаш Мусял. Первый должен был бы быть арбитром VAR, а второй - ассистентом.У одного было 1,7 промилле алкоголя в крови, у второго - 1,8. Их поместили в вытрезвитель.
На официальном сайте УЕФА названные арбитры уже не значатся в составе бригады на этот матч. Их место займут другие двое поляков: Томаш Квятковски и Павел Малец.
Матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится сегодня, 6 августа и начнется в 21:00.
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