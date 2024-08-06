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Хулиганство в нетрезвом виде. Полиция задержала двух арбитров матча Динамо - Рейнджерс

Лига Чемпионов

Арбитры попали в громкий скандал

Хулиганство в нетрезвом виде. Полиция задержала двух арбитров матча Динамо - Рейнджерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польских арбитров, которые должны были работать на первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Рейнджерс", задержали в нетрезвом состоянии с подозрением в краже дорожного знака.

Как сообщает TVP Sport, около двух ночи люблинская полиция задержала трех человек, которые несли дорожный знак в сторону одного из торговых центров. Двое из них оказались арбитрами - Бартош Франковски и Томаш Мусял. Первый должен был бы быть арбитром VAR, а второй - ассистентом.У одного было 1,7 промилле алкоголя в крови, у второго - 1,8. Их поместили в вытрезвитель.

На официальном сайте УЕФА названные арбитры уже не значатся в составе бригады на этот матч. Их место займут другие двое поляков: Томаш Квятковски и Павел Малец.

Матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится сегодня, 6 августа и начнется в 21:00.

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Источник:
Sport.tvp.pl
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
06.08.2024 в 15:22
Поляки... А вони чимось на нас схожі. Браття-слов'яни, браття по розуму...
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2
1
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Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
06.08.2024 в 15:22
Поляки... А вони чимось на нас схожі. Браття-слов'яни, браття по розуму...
Ответить
2
1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
06.08.2024 в 15:22
Ото ляхи дали жару. 1,8 ⁰/⁰⁰ і ще на ногах. Моцна шляхта.
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2
0

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