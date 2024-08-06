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Мизин: Победы над Партизаном придадут Динамо уверенности

Лига Чемпионов

Бывший игрок "бело-синих" считает, что киевляне должны победить "Рейнджерс"

Мизин: Победы над Партизаном придадут Динамо уверенности

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Сергей Мизин поделился ожиданиями от первого матча киевлян с "Рейнджерс" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"В сезоне 1987-1988 годов "Динамо" тогда еще в Кубке европейских чемпионов уступило по итогам двух матчей "Глазго Рейнджерс". Так вот у нынешнего поколения игроков киевского клуба есть шанс взять реванш. И сегодня они сделают весомый почин в эту победу, забив два мяча в ворота шотландцев, а в свои не пропустят ни одного.

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Очень хочу, чтобы снова не ушел с поля без своего гола Андрей Ярмоленко. Изменения же в стартовом составе киевлян будут минимальны по сравнению с поединками с "Партизаном". Убежден, те впечатляющие победы над сербами придадут динамовцам уверенности в своих силах и вдохновения. А с настроем у киевлян всегда был порядок", – сказал Мизин.

Напомним, матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится сегодня, 6 августа и начнется в 21:00 по киевскому времени. UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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