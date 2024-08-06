Мизин: Победы над Партизаном придадут Динамо уверенности

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Сергей Мизин поделился ожиданиями от первого матча киевлян с "Рейнджерс" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"В сезоне 1987-1988 годов "Динамо" тогда еще в Кубке европейских чемпионов уступило по итогам двух матчей "Глазго Рейнджерс". Так вот у нынешнего поколения игроков киевского клуба есть шанс взять реванш. И сегодня они сделают весомый почин в эту победу, забив два мяча в ворота шотландцев, а в свои не пропустят ни одного.

Читайте также

Очень хочу, чтобы снова не ушел с поля без своего гола Андрей Ярмоленко. Изменения же в стартовом составе киевлян будут минимальны по сравнению с поединками с "Партизаном". Убежден, те впечатляющие победы над сербами придадут динамовцам уверенности в своих силах и вдохновения. А с настроем у киевлян всегда был порядок", – сказал Мизин.