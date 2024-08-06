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Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат - в старте Динамо на Рейнджерс. Буяльский - в запасе
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 23 июля, "
Поединок пройдет в Люблине и начнется в 21:00.
Уже известны стартовые составы команд на матч:
"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Кабаев, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Брагару
"Рейнджерс": Батлэнд, Таверниер, Рыдван Йилмаз, Сауттар, Баррон, Дессерс, Дьоманде, Лоуренс, Райт, Балогун, Маккозленд, Дессерс
Запасные: Келли, Преппер, Матондо, Черны, Дауэлл, Д. Стерлинг, Жефте, Б. Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккиннон, Данило Перейра
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