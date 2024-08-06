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Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат - в старте Динамо на Рейнджерс. Буяльский - в запасе

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат - в старте Динамо на Рейнджерс. Буяльский - в запасе

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 июля, "Динамо" проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс".

Поединок пройдет в Люблине и начнется в 21:00.

Уже известны стартовые составы команд на матч:

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Кабаев, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Брагару

"Рейнджерс": Батлэнд, Таверниер, Рыдван Йилмаз, Сауттар, Баррон, Дессерс, Дьоманде, Лоуренс, Райт, Балогун, Маккозленд, Дессерс

Запасные: Келли, Преппер, Матондо, Черны, Дауэлл, Д. Стерлинг, Жефте, Б. Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккиннон, Данило Перейра

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.08.2024 в 20:02
Щось у вас Буяльський і в основі, і в запасі )) А ось другого центрального захисника в основі немає.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.08.2024 в 20:02
Щось у вас Буяльський і в основі, і в запасі )) А ось другого центрального захисника в основі немає.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.08.2024 в 20:11
Ну ось тепер правильно, виправили. Отже другий центрбек Михавко.
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