Польский футбольный союз разорвет контракты с арбитрами, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс

Польский футбольный союз разорвет контракты с арбитрами Бартошем Франковским и Томашем Мусиалом, которые изначально должны были работать на первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Рейнджерс", сообщает TVP Sport.

Напомним, что минувшей ночью их задержали в нетрезвом состоянии с подозрением в краже дорожного знака.

Первый из арбитров должен был быть арбитром VAR, а второй - ассистентом. У одного было 1,7 промилле алкоголя в крови, у второго - 1,8.

На официальном сайте УЕФА названные арбитры после инцидента уже не значились в составе бригады на этот матч. Их место заняли другие двое поляков: Томаш Квятковски и Павел Малец.