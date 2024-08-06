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Польский футбольный союз разорвет контракты с арбитрами, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс
Польские арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусиал были задержаны в пьяном виде при попытке украсть дорожный знак
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польский футбольный союз разорвет контракты с арбитрами Бартошем Франковским и Томашем Мусиалом, которые изначально должны были работать на первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Рейнджерс", сообщает TVP Sport.
Напомним, что минувшей ночью их задержали в нетрезвом состоянии с подозрением в краже дорожного знака.
Первый из арбитров должен был быть арбитром VAR, а второй - ассистентом. У одного было 1,7 промилле алкоголя в крови, у второго - 1,8.
На официальном сайте УЕФА названные арбитры после инцидента уже не значились в составе бригады на этот матч. Их место заняли другие двое поляков: Томаш Квятковски и Павел Малец.
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