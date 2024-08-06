Динамо отзаявило Шепелева из еврокубковой заявки

" Динамо " отзаявило полузащитника Владимира Шепелева из еврокубковой заявки "бело-голубых" на сезон.

Накануне первой игры с "Рейнджерс" в заявке киевлян игрока не оказалось.

Шепелев накануне первого матча с "Партизаном" получил частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги и в играх с сербами участия не принимал. Сроки его возвращения пока неизвестны.