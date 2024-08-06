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Динамо отзаявило Шепелева из еврокубковой заявки

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Обновлено

Травма, или намек?

Динамо отзаявило Шепелева из еврокубковой заявки

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" отзаявило полузащитника Владимира Шепелева из еврокубковой заявки "бело-голубых" на сезон.

Накануне первой игры с "Рейнджерс" в заявке киевлян игрока не оказалось.

Шепелев накануне первого матча с "Партизаном" получил частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги и в играх с сербами участия не принимал. Сроки его возвращения пока неизвестны.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Рейнджерс".

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Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 22:23
У Шепелева завжди таке лице, неначе його під загрозою смерті заставляють в футбол грати... Я б його віддав в аренду....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 22:23
У Шепелева завжди таке лице, неначе його під загрозою смерті заставляють в футбол грати... Я б його віддав в аренду....
Ответить
1
0

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