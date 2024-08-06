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Динамо отзаявило Шепелева из еврокубковой заявки
Травма, или намек?
fcdynamo.com
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Накануне первой игры с "Рейнджерс" в заявке киевлян игрока не оказалось.
Шепелев накануне первого матча с "Партизаном" получил частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги и в играх с сербами участия не принимал. Сроки его возвращения пока неизвестны.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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Источник:dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 22:23
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