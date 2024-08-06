ЛЧ. Карабах дома уступил Лудогорцу (обновляется)

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

06.08.2024

"Карабах" (Азербайджан) - "Лудогорец" (Болгария) 1:2

Голы: Жуниньо 65 - Алмейда 56, Кайо Видаль 87

Удаление: Кайо Видаль 89 ("Лудогорец", вторая желтая)

"Карабах" очень легко прошел второй квалификационный раунд (7:0 по сумме двух матчей), однако никто и не ожидал, что такая легкость сохранится – уровень соперников чем дальше, тем выше. "Лудогорец" – это уже достойная оппозиция.

Болгары в предыдущем круге отбора выступили сдержанно, не распыляли силы. Возможно, такая тактика помогла им аккумулировать энергию и ошеломить "Карабах" на его поле. Да, 2:1 – это еще не гарантия общего успеха, но весомый шаг по направлению к плей-офф.

Удаление в составе "Лудогорца" уже не имело значения. Шли последние минуты, "Карабах" банально не успел перестроиться под игру в большинстве.