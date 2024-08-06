Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Карабах дома уступил Лудогорцу (обновляется)
Первые матчи третьего квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.
"Карабах" (Азербайджан) - "Лудогорец" (Болгария) 1:2
Голы: Жуниньо 65 - Алмейда 56, Кайо Видаль 87
Удаление: Кайо Видаль 89 ("Лудогорец", вторая желтая)
"Карабах" очень легко прошел второй квалификационный раунд (7:0 по сумме двух матчей), однако никто и не ожидал, что такая легкость сохранится – уровень соперников чем дальше, тем выше. "Лудогорец" – это уже достойная оппозиция.
Болгары в предыдущем круге отбора выступили сдержанно, не распыляли силы. Возможно, такая тактика помогла им аккумулировать энергию и ошеломить "Карабах" на его поле. Да, 2:1 – это еще не гарантия общего успеха, но весомый шаг по направлению к плей-офф.
Удаление в составе "Лудогорца" уже не имело значения. Шли последние минуты, "Карабах" банально не успел перестроиться под игру в большинстве.
Популярное сейчас
- Партнеры Украины считают 18-25 лет оптимальным возрастом для призыва в армию - Вениславский
- Динамо – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 06.08.2024
- Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
- Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Зинченко сменил игровой номер в Арсенале. ФОТО