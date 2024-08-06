ЛЧ. Карабах дома уступил Лудогорцу, Тайсон забил за ПАОК, а экс-игрок Мариуполя - за FCSB

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

06.08.2024

"Карабах" (Азербайджан) - "Лудогорец" (Болгария) 1:2

Голы: Жуниньо 65 - Алмейда 56, Кайо Видаль 87

Удаление: Кайо Видаль 89 ("Лудогорец", вторая желтая)

"Карабах" очень легко прошел второй квалификационный раунд (7:0 по сумме двух матчей), однако никто и не ожидал, что такая легкость сохранится – уровень соперников чем дальше, тем выше. "Лудогорец" – это уже достойная оппозиция.

Болгары в предыдущем круге отбора выступили сдержанно, не распыляли силы. Возможно, такая тактика помогла им аккумулировать энергию и ошеломить "Карабах" на его поле. Да, 2:1 – это еще не гарантия общего успеха, но весомый шаг по направлению к плей-офф.

Удаление в составе "Лудогорца" уже не имело значения. Шли последние минуты, "Карабах" банально не успел перестроиться под игру в большинстве.

"Мальме" (Швеция) - ПАОК (Греция) 2:2

Голы: Янссон 28, Нанаси 67 - Тайсон 42, Баба 75

Практически для всех фаворитов начались серьезные испытания после прогулок во втором квалификационном раунде. ПАОК – не исключение. "Мальме" – достойный соперник, который точно не собирается уступать свое место даже после домашней ничьей. Вся борьба еще впереди.

Надо отметить, что за ПАОК забил экс-игрок донецкого "Шахтера" Тайсон. Еще может. Экс-игрок киевского "Динамо" Томаш Кендзера провел на поле все игровое время.

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Ференцварош" (Венгрия) 2:0

Голы: Букса 17, Франкулино 69

"Ференцварош" значительно больше времени владел мячом, но очень мало бил по воротам соперника. С двумя попаданиями в створ вряд ли можно выиграть матч. "Мидтьюлланн" идеально сыграл от соперника, воспользовавшись ошибками венгров в защите (хотя мог забить еще больше, но Шимшир не реализовал пенальти). Как следствие – удобный гандикап перед тяжелым выездом в Будапешт.

"Спарта" (Чехия) - FCSB (Румыния) 1:1

Голы: Олатунджи 78 - Дава 61

Абсолютно закономерный результат. Равный счет равной игры на поле. Следует отметить очередной гол экс-игрока "Марикполя" Джойскима Дава за FCSB. Очередной, потому что на предыдущем этапе квалификации он также забивал. Интересного бомбардира нашел чемпион Румынии.

В ответном матче будет жарко. Обе команды способны удивить.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1:1

Голы: Ярмоленко 38 - Дессерс 90+4

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

"Лилль" (Франция) - "Фенербахче" (Турции) 2:1

Голы: Сантос 12, Жегрова 90+1 - Кахведжи 80

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов – пр.отивостояние, достойное основной стадии. "Лилль" – один из лидеров последнего чемпионата Франции, этим все сказано. А "Фенербахче" сейчас привлекает к себе гораздо больше внимания, чем раньше, потому что пригласил легендарного тренера Жозе Моуринью. Имя, эпатаж, статус действительно присутствуют, а вот результата пока нет.

Поражение 1:2 – неприятный результат для вице-чемпиона Турции. "Канарейки" приложили огромное количество усилий для того, чтобы сравнять счет. Это удалось сделать, но не удалось сохранить силы для нормальной работы в защите. Как следствие – второй пропущенный уже на 90+1-й минуте.

Еще не все потеряно, но будет трудно. "Лилль" – на шаг впереди в этом противостоянии.

"Зальцбург" (Австрия) - "Твенте" (Нидерланды) 2:1

Голы: Чергорд 41, Чергорд 85 - Влап 90+1

В паре "Динамо" - "Рейнджерс" еще ничего непонятно, рано говорить здесь о победителе. Но это не мешает поглядывать одним глазом на противостояние "Зальцбурга" и "Твенте". Именно одна из этих команд будет последним барьером на пути к лиговому этапу Лиги чемпионов для победителя украино-шотландской пары.

"Зальцбург" котировался фаворитом до начала противостояния – он и подтвердил свой статус. В ходе матча вел 2:0, но все же не сумел сохранить удобный для себя счет. "Твенте" забил на 90+1-й минуте, чем сохранил интригу на ответный матч.