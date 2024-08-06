Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дело капитана. Ярмоленко открыл счет в матче с Рейнджерс. ВИДЕО
В концовке первого тайма
fcdynamo.com
"Динамо" проводит свой первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс".
Игра получалась интересная – с некоторым преимуществом "Динамо", которое воплотилось в гол на 37-й минуте. Прессинг на чужой половине, быстрая фланговая атака, прострел от Ваната, который замкнул Ярмоленко.
1:0 к 40-й минуте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Партнеры Украины считают 18-25 лет оптимальным возрастом для призыва в армию - Вениславский
- Карпаты - Динамо, Левый Берег - Шахтер. Расписание матчей 3-го тура УПЛ
- Динамо – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 06.08.2024
- В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Михайличенко: Всегда, как приезжал из Украины в Рейнджерс, привозил с собой водку и черную икру
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн