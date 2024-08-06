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Дело капитана. Ярмоленко открыл счет в матче с Рейнджерс. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

В концовке первого тайма

Дело капитана. Ярмоленко открыл счет в матче с Рейнджерс. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" проводит свой первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс".

Игра получалась интересная – с некоторым преимуществом "Динамо", которое воплотилось в гол на 37-й минуте. Прессинг на чужой половине, быстрая фланговая атака, прострел от Ваната, который замкнул Ярмоленко.

1:0 к 40-й минуте.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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