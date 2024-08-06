ЛЧ. Динамо – Рейнджерс 1:1. Киевляне теряют победу на 90+4 минуте

Эх СаШо. Разве так играло Динамо, когда ты в воротах стоял ? Спору нет, любая команда бывает вынуждена хоть иногда тянуть время. Но это тоже надо уметь. Если уже тянуть время, то через контроль мяча и вдали от ворот, разве такая практика тебе неизвестна ??? В Глазго будет тяжело, но такой Рейнжерс можно и нужно проходить. Удачи.