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ЛЧ. Динамо – Рейнджерс 1:1. Киевляне теряют победу на 90+4 минуте

Лига Чемпионов

30 секунд не хватило "бело-синим" до положительного результата

ЛЧ. Динамо – Рейнджерс 1:1. Киевляне теряют победу на 90+4 минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов

Третий раунд квалификации, первый матч

"Арена Люблин" (Люблин)

Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)

"Динамо" – "Рейнджерс" 1:1

Гол: Ярмоленко 38 – Дессер 90+4

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок (Буяльский 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк 69) – Ярмоленко (Волошин 77), Ванат, Кабаев (Брагару 77)

"Рейнджерс": Батленд – Тавернье, Суттар, Балогун, Йилмаз – Маккосленд (Черны 60), Беррон (Д. Стерлинг 71), Диоманде (Дауэлл 80), Райт (Джефте 46) – Дессер, Лоуренс

Предупреждения: Тавернье 78, Суттар 85, Дессер 90

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Андрей Ярмоленко Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
06.08.2024 в 23:19
Эх СаШо. Разве так играло Динамо, когда ты в воротах стоял ? Спору нет, любая команда бывает вынуждена хоть иногда тянуть время. Но это тоже надо уметь. Если уже тянуть время, то через контроль мяча и вдали от ворот, разве такая практика тебе неизвестна ??? В Глазго будет тяжело, но такой Рейнжерс можно и нужно проходить. Удачи.
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Комментарии 51
metall5291 (Kharkiv)
06.08.2024 в 23:19
Эх СаШо. Разве так играло Динамо, когда ты в воротах стоял ? Спору нет, любая команда бывает вынуждена хоть иногда тянуть время. Но это тоже надо уметь. Если уже тянуть время, то через контроль мяча и вдали от ворот, разве такая практика тебе неизвестна ??? В Глазго будет тяжело, но такой Рейнжерс можно и нужно проходить. Удачи.
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0
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
06.08.2024 в 23:12
Результат по игре справедливый! Динамовцы играли на контрах весь второй тайм , за это их и наказал соперник.. Жаль конечно упускать победу в самом конце, но виноваты сами! В Глазго нужно давить этот Рейнджерс и на 0:1 не останавливаться! Первый тайм понравился, а во втором нужно было играть как в первом и до конца!
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3
3
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Вarcelinius
06.08.2024 в 23:16
В Глазго нужно давить... ха-ха... ты подумал, шо ты сказал? )))
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0
1
ВиктАн
06.08.2024 в 23:19
Після Партизану могло здатися, що в ДК є яйця. Ця гра показала, що нічого не змінилося. Імпотенти.
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0
0
ВиктАн
06.08.2024 в 23:11
Плили, плили і на березі всрались. Як зазвичай, ганьба!
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0
2
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Prach13 (Дрогобич)
06.08.2024 в 23:10
Це Динамо суркісівського застою!все циклічно,забивають гол і віддають мяч супернику!в кінці пропускають.Я думаю що то вже діагноз!
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2
1
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
06.08.2024 в 23:12
Разве это только у Динамо это психология всех наших клубов. И что самое смешное так заканчивать матчи им нравится.
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2
0
ВиктАн
06.08.2024 в 23:14
Таке не лікується, їм вже мабуть навіть досвітчений тренер не допоможе. Ганьба!
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0
1
ВиктАн
06.08.2024 в 23:16
100%. Їм вже нічого не допоможе,
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1
1
ВиктАн
06.08.2024 в 23:10
Останніх хвилин 10 то не футбол в виконанні ДК, а ганьба. Як завжди. Обісраний футбол в кінці відповідального матчу, не місце такій трусливій команді в ЛЧ.
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2
1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
06.08.2024 в 23:12
А причому тут команда?тактику вибирає тренер.
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1
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
06.08.2024 в 23:08
Это даже к лучшему. Не будут играть на 0:0. Потому что игра на 0:0 для наших клубов всегда заканчивается плачевно.
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ВиктАн
06.08.2024 в 23:13
Може й на краще, не місце ДК в ЛЧ з таким футболом.
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0
1
haymov18 (Днепр )
06.08.2024 в 23:06
Ванат никакой, Михавко вообще ноль ,по всем игровым показателям проиграли ,Бущан на высоте ,чтобы не позориться в лиге чемпионов,лучше в ЛЕ, там хоть какие то очки смогут набрать ...
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LEVgcUqs (Чернігів)
06.08.2024 в 23:12
Припустимо, поки що Динамо ніяк не опозорилося. Окуляри потрібно одягати. Ванат як нападаючий слабко, Михавко - нормально. Хто ще слабкою , то це Шапаренко і Бражко і майже всі заміни.
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2
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LEVgcUqs (Чернігів)
06.08.2024 в 23:06
Отак втратити на останній хвилині все те, що зроблено за весь матч. І це не в перший раз і не тільки в Динамо. Але від цього не легше. Хороший перший тайм і гірше в другому, особливо після проведених замін. Зрозуміло, що гравці вже не витягували, але заміни тільки послабили команду. Вийшли на 35-25хвилин і не бігати. Замінили правильно Шапаренка, слабко провів матч. Потрібно було змінювати Бражка, всі паси назад, ні однієї гострої передачі, ні одного удару по воротах. Пихальонка міняти не потрібно було.
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Вarcelinius
06.08.2024 в 23:14
Саша-физрук не чувствует игру, как тренер.
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Prach13 (Дрогобич)
06.08.2024 в 23:14
А Бражка ким міняти?
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LEVgcUqs (Чернігів)
06.08.2024 в 23:18
Та справа в тому, що ким не ким міняти, але є Бражка толку було мало.
 
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Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 23:06
Найсмішніше, коли смердюче бидло з Відірвиколесовок та колаборанти-обожнювачі "руZZкага міра", які ненавидить ДИНАМО всіма потрохами своєї продажної сутності починають, на кшталт, "переживати" за гру легендарного клубу, за роботу тренерів і футболістів ... Вони з котячоюся слиною та звисаючими з ніздрів шмарклями лізуть своїм продажним рилом до ДИНАМО ... А все заздрість ... Вони ж не повернуть історію назад ... (хоча їх натхненник - плешивий фюрер намагається) ...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.08.2024 в 23:02
Стара ще совдепівська звичка тягнути час
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shat1970 (киев)
06.08.2024 в 23:01
чмыри опущеные , никогда не играли в футбол . вместо того чтобы атаковать , тянут время ! 10 последних лет не думают об игре , а как упасть , схитрить . Ванат - ватник никакой , был Беседин , теперь этооо
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6
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Вarcelinius
06.08.2024 в 23:02
Совершенно верно.
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Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 23:08
заднєприводній пархатий мацоїд... ти ж за спартак масква балєєш....
 
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Вarcelinius
06.08.2024 в 23:11
О, слава Богу ты здесь. А то я уже переживать начал.
 
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Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 23:17
Пархатий, ти за очко мами Сари переживай... Бо твій "друг" олень там вже нору продовбав...
 
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Morphyk7 (Черновцы)
06.08.2024 в 22:59
После первого тайма хотелось сказать, что Динамо понемногу возрождается и что им не хватает только головка и ващука типа них. Но почему вместо того, стоб забивать, 2й, 3й, наши команды - единственные, которые идут инрать от засчиты. 2й тайм - мяч у воротаря рейнджерс и один в белой футболке не половине соперника. Когда придёт в голову ум, что если ты сильнее, нужно быть сильнее до конца?
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
06.08.2024 в 22:59
Довбой...би, блд...
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0
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ВиктАн
06.08.2024 в 22:59
Рівна гра, рівний результат. Турбує психологія невдах в ДК- сильніший майже завжди вириває результат, слабкого добивають.
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3
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Morphyk7 (Черновцы)
06.08.2024 в 23:01
Сильніший не виртває, а доводить до логічного завершення. Це слабкіший і набагато слабший вирвав і заслужив на очко
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1
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Andrumas (Düsseldorf)
06.08.2024 в 22:59
Очень жаль, но бились здорово! Справедливости ради, матч был ничейный и Рейнджерс на фоне Динамо это гранд из-за нынешней ситуации. В любом случае намного достойнее, чем тот же шлак под названием полесье и по сравнению с Динамо год назад
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Вarcelinius
06.08.2024 в 23:01
Бились, бились, а потом слились.
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Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 23:09
заднєприводній пархатий мацоїд... ти ж за спартак масква балєєш....
 
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2
Morphyk7 (Черновцы)
06.08.2024 в 23:02
Какпя нынешняя ситуация у игроков Динамо?
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0
1
vorofan (Житомир)
06.08.2024 в 22:58
Ну дуже тупі заміни були. Лонвейк ще з партизаном довів що він дно, але його чомусь вперто випускають. Брагару, Волошин ні про що. Супряга добре ввійшовв минулій грі, його треба було випускати на омтанні 20 хвилин.
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2
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Morphyk7 (Черновцы)
06.08.2024 в 23:03
Минула гра була з селом
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0
2
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Вarcelinius
06.08.2024 в 22:58
Сами отдали игру, начали играть на удержание ещё за полчаса до конца и получили. Всё правильно, всё закономерно. За бздливый футбол наказывают.
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4
2
Morphyk7 (Черновцы)
06.08.2024 в 23:04
Плчему бздливый футбол у всех наших клубов? Даже в чемпионате, если забили - игра на контратаках, вместо того, чтоб добить?
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0
1
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Вarcelinius
06.08.2024 в 23:08
Подспудный страх, как бы чего не случилось. Это наше национальное.
 
0
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storm_ua (Николаев)
06.08.2024 в 22:57
Никогда такого не было и вот опять)) Я думаю можно готовиться к ЛЕ, никакой ЛЧ не будет. Команда слишком медленная, предсказуемая и очень низкий уровень техники.
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4
3
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Вarcelinius
06.08.2024 в 22:59
И ментально ссыкливая.
Ответить
4
4
Morphyk7 (Черновцы)
06.08.2024 в 23:05
Ссыкливость - это наша коронка
 
2
1
Не дармоед (Запорожье)
06.08.2024 в 22:57
Все как обычно на последней секунде. Трошки серьёзней соперник и у киевлян повышается температура, в Глазго рейджеры накидают повну торбу (
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2
1
жека-киев (биг виладж)
06.08.2024 в 22:56
Наші вижали з себе все.Дуже якісний суперник. Не хватило трохи фарту.Дякувати тренеру, гравцям, всім за емоції.!ЗСУ за все шо маємо!
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3
0
alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 22:56
как можно выигрывать если нет ударов по воротам --что делает на поле Ванат -Бражко-Пихалёнок--ответку ДК проиграет
Ответить
2
2
vlotko (Броди)
06.08.2024 в 22:56
Якщо чесно, то ДК не награло на перемогу. Але щастя було так близько.
Ответить
5
0
Kondor (Веселе)
06.08.2024 в 22:54
Ой!Як же так?
Ответить
4
2
avatar
Вarcelinius
06.08.2024 в 22:54
Расплата за трусость.
Ответить
7
0
ВиктАн
06.08.2024 в 23:01
+
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2
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
06.08.2024 в 23:15
+
Ответить
0
0
Karamba911 (Львів)
06.08.2024 в 22:54
Далбай..би
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2
0

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