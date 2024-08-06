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ЛЧ. Динамо – Рейнджерс 1:1. Киевляне теряют победу на 90+4 минуте
30 секунд не хватило "бело-синим" до положительного результата
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Третий раунд квалификации, первый матч
"Арена Люблин" (Люблин)
Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)
"Динамо" – "Рейнджерс" 1:1
Гол: Ярмоленко 38 – Дессер 90+4
"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок (Буяльский 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк 69) – Ярмоленко (Волошин 77), Ванат, Кабаев (Брагару 77)
"Рейнджерс": Батленд – Тавернье, Суттар, Балогун, Йилмаз – Маккосленд (Черны 60), Беррон (Д. Стерлинг 71), Диоманде (Дауэлл 80), Райт (Джефте 46) – Дессер, Лоуренс
Предупреждения: Тавернье 78, Суттар 85, Дессер 90
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