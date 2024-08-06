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Матч Динамо - Рейнджерс в Польше посетило более 8 тысяч болельщиков
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fcdynamo.com
6 августа "Динамо" в польском Люблине сыграло первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс".
На условно домашнем матче присутствовали 8315 болельщиков.
Ответный матч состоится через неделю.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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