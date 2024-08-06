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И сразу в еврокубках. Брагару официально дебютировал за Динамо

Лига Чемпионов
Обновлено

Киевляне сыграли вничью с Рейнджерс

И сразу в еврокубках. Брагару официально дебютировал за Динамо

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Динамо" Максим Брагару дебютировал в составе киевлян в официальном матче.

Вингер вышел на замену на 76-й минуте первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс", заменив Владислава Кабаева.

В итоге, матч завершился вничью 1:1.

Напомним, Брагару подписал контракт с "Динамо" в начале июня нынешнего года и начал летнюю подготовку в составе "бело-синих", но затем присоединился к олимпийской сборной Украины, с которой принимал участие в Играх-2024, проходивших в Париже.

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