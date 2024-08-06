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И сразу в еврокубках. Брагару официально дебютировал за Динамо
Киевляне сыграли вничью с Рейнджерс
fcdynamo.com
Новичок "Динамо" Максим Брагару дебютировал в составе киевлян в официальном матче.
Вингер вышел на замену на 76-й минуте первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс", заменив Владислава Кабаева.
В итоге,
Напомним, Брагару подписал контракт с "Динамо" в начале июня нынешнего года и начал летнюю подготовку в составе "бело-синих", но затем присоединился к олимпийской сборной Украины, с которой принимал участие в Играх-2024, проходивших в Париже.
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