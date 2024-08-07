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Шовковский: Пытались удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. Должны были действовать более уверенно
Наставник киевлян ответил на вопросы представителей СМИ
Фото - Динамо
Александр Шовковский пообщался с журналистами после матча.
“Безусловно, мы огорчены тем, что упустили победу на последней минуте. В то же время мы понимали, что судьба нашего противостояния будет решаться в Глазго. Мы сыграли только первый тайм. Ко второму команда будет готовиться через матч чемпионата Украины, который проведем 9 августа. У нас будет определенная ротация в составе. Путешествие в Ровно займет много времени – где-то по восемь часов туда и обратно".
"В футбол играли две команды, одна пыталась удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. И у нас были возможности для этого, тем более что основная угроза была именно от фланговых атак соперника. Мы должны были действовать в отдельных моментах матча более уверенно, но допускали ошибки. Будем смотреть видео и разбираться. Недостаточное количество матчей столь высокого уровня, безусловно, является отрицательным уроком для нас.
На каком бы стадионе ни проходила игра, большинство фанатов будет болеть за вашу команду. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нашу команду и делали все возможное, что мы чувствовали себя почти как дома”, – заявил тренер.
Ответный матч состоится 13 августа в 21:45.
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