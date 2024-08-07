Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клеман: Болельщики на следующей неделе сделают столько шума, что с Хэмпдена слетит крыша
Наставник Рейнджерс дал послематчевый комментарий клубному каналу
сайт «Рейнджерс»
Филипп Клеман доволен итогом первой встречи.
“Голкипер соперника сделал несколько хороших сэйвов. Он вратарь национальной сборной, а "Динамо" - команда со многими качествами. На этапе перестройки, в которой мы находимся, и то, что демонстрируют игроки, это шаг вперед, которого я хотел, и это действительно важный результат.
Надеюсь, что болельщики на следующей неделе сделают столько шума, что с "Хэмпдена" слетит крыша".
"Динамо" – действительно хорошая команда, они играют вместе 4-5 лет, поэтому у них много автоматизма. Я очень доволен тем, как моя команда реагирует. У них были свободные выходные перед этой игрой. Мне интересно, собираются ли они играть в выходные, но мы проделаем нашу работу по-своему.
Важно, что в определенные моменты мы хорошо прессинговали. Во втором тайме мы спокойнее держали мяч. Мы слишком легко теряли его в первом тайме", – отметил специалист.
Бельгийский специалист возглавляет "Рейнджерс" с октября прошлого года.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо – Рейнджерс 1:1. Киевляне теряют победу на 90+4 минуте
- Динамо - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Зинченко сменил игровой номер в Арсенале. ФОТО
- В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- США снова опередили Китай, Украина сохраняет 18-ю позицию. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет