Клеман: Болельщики на следующей неделе сделают столько шума, что с Хэмпдена слетит крыша

Филипп Клеман доволен итогом первой встречи.

“Голкипер соперника сделал несколько хороших сэйвов. Он вратарь национальной сборной, а "Динамо" - команда со многими качествами. На этапе перестройки, в которой мы находимся, и то, что демонстрируют игроки, это шаг вперед, которого я хотел, и это действительно важный результат.

Надеюсь, что болельщики на следующей неделе сделают столько шума, что с "Хэмпдена" слетит крыша".