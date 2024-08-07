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Буряк: Рейнджерс вполне по зубам. Не знаем, каким на выезде будет судейство

Лига Чемпионов
Обновлено

Экс-игрок бело-синих прокомментировал ничью в первой встрече

Буряк: Рейнджерс вполне по зубам. Не знаем, каким на выезде будет судейство

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Леонид Буряк кратко проанализировал поединок в Люблине.

“Мы увидели два разных тайма, первый из которых был качественным в исполнении "Динамо", а второй – нервным. Киевляне только входят в сезон, у них в составе немало молодых футболистов, что отражается на игре в целом. Примечательно, что соперник вполне по зубам.

"Динамо" потеряло из-за травмы Дячука. Сыграл Михавко. Он старался. Попов уже играет на приличном уровне, но позиция центрального защитника нуждается в усилении.

Главные козыри "Рейнджерс" – агрессивность, прессинг, много качественных фланговых передач. Все это они снова продемонстрируют в Глазго, где еще и шотландские болельщики усилят давление на "Динамо". К тому же мы не знаем, каким на выезде будет судейство".

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"В первом тайме Шапаренко мог забить. Однако после перерыва и он, и другие динамовцы, действовали не лучшим образом, довольно нервно до последних секунд… Что касается пропущенного гола, то Вивчаренко нужно было сближаться с соперником на фланге, атаковать его и не позволить сделать подачу.

"Динамо" проведет еще поединок в чемпионате и эмоции немного утихнут. Важно избавиться от тенденции, когда мы сами себе привозим проблемы. В Глазго киевлянам нужно максимально контролировать мяч и ориентироваться на свой уровень футбола, продемонстрированный в первом тайме матча в Люблине”, – сказал Буряк.

Ответный матч состоится во вторник, 13 августа.

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Источник:
Footboom
Опубликовал: Александр Симченко
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