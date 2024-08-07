Буряк: Рейнджерс вполне по зубам. Не знаем, каким на выезде будет судейство

Леонид Буряк кратко проанализировал поединок в Люблине.

“Мы увидели два разных тайма, первый из которых был качественным в исполнении "Динамо", а второй – нервным. Киевляне только входят в сезон, у них в составе немало молодых футболистов, что отражается на игре в целом. Примечательно, что соперник вполне по зубам.

"Динамо" потеряло из-за травмы Дячука. Сыграл Михавко. Он старался. Попов уже играет на приличном уровне, но позиция центрального защитника нуждается в усилении.

Главные козыри "Рейнджерс" – агрессивность, прессинг, много качественных фланговых передач. Все это они снова продемонстрируют в Глазго, где еще и шотландские болельщики усилят давление на "Динамо". К тому же мы не знаем, каким на выезде будет судейство".