Тренер Рейнджерс - о ничьей с Динамо: Это действительно важный результат

Главный тренер "Рейнджерс" Филипп Клеман поделился мыслями после ничьей с "Динамо" (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунду Лиги чемпионов.

"Я думаю, что на том этапе, на котором мы находимся, и то, что показывают игроки, это снова шаг вперед, чего я хотел, и это действительно важный результат.

В некоторых моментах мы очень хорошо прессинговали, но в других моментах не очень. В первом тайме мы слишком легко отдавали мячи, а они смертельно опасны в своих переходах, с большой скоростью и качеством. Во втором тайме было намного лучше, мы были более спокойны на мяче и продолжали давить до конца, чтобы достичь результата. Свежие игроки, которые выходят на поле, могут изменить ситуацию, когда игроки другой команды устают. Это менталитет, который мы должны воссоздать всей командой вместе, продолжать работать, упорно идти вперед и верить.

"Динамо" - очень хорошая команда, они играют вместе уже четыре или пять лет. Таким образом, я очень доволен тем, как моя команда реагирует за такое короткое время совместной работы, чтобы сделать много правильных вещей.

Дессерс? Ему несколько раз не везло до этого, но вратарь "Динамо" сделал несколько хороших сейвов. Он все-таки вратарь из национальной сборной, а "Динамо" - команда с большим числом сильных сторон.

Конечно, мы можем сделать много вещей лучше, и это то, над чем мы можем работать сейчас, до следующей недели. У нас есть игра лиги на выходных. Я не знаю, будет ли она у "Динамо", у них были свободные выходные перед этой игрой, и вы видели в конце, что они физически боролись. Мне интересно, будут ли они играть на этих выходных или нет. Наверное, нет, но мы будем делать свою работу по-своему.

Я надеюсь, что болельщики поддержат наших игроков так сильно и на следующей неделе смогут создать столько шума, что крыша слетит с "Хэмпдена", - приводит слова Клемана официальный сайт "Рейнджерс".