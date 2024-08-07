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Автор гола в ворота Динамо: Надеюсь, теперь дела начнут идти в нашу пользу

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Сирил Дессерс забил гол на последних секундах матча

Автор гола в ворота Динамо: Надеюсь, теперь дела начнут идти в нашу пользу

Фото: rangers.co.uk

Новина українською

Нападающий "Рейнджерс" Сирил Дессерс прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Я надеюсь, что мой гол - очень хорошее заявление, и он может изменить ход событий не только в этом матче, но и, надеюсь, в ближайшие недели. Мы так усердно работали, и, возможно, результаты не сразу видны на поле, но было проделано много работы, и такие моменты, как этот, могут переломить ситуацию.

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Надеюсь, теперь дела начнут идти в нашу пользу. Думаю, вы видели, как игроки "Динамо" были недовольны. Будем надеяться, что мой поздний гол изменит ситуацию в этом двухматчевом противостоянии.

Все видели, что "Динамо" - очень хорошая команда в тактическом и техническом плане, поэтому нам пришлось много работать, чтобы не упустить ни одного шанса, и я рад, что забил гол в конце и увез домой хороший результат.

В прошлом сезоне мы тоже пропускали довольно рано, но отыгрывались. Я думаю, это многое говорит о менталитете нашей команды. Мы не сдаемся, мы продолжаем идти вперед, даже если это против хорошей команды.Только с таким подходом вы можете быть вознаграждены", - цитирует Дессерса официальный сайт "Рейнджерс".

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Источник:
rangers.co.uk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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