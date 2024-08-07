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Брагару: Обидно, что упустили победу над Рейнджерс, но еще есть вторая игра
Полузащитник "Динамо" оценил ничью с шотландцами
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Максим Брагару поделился впечатлениями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (1:1), который стал для него дебютным в составе киевлян.
- Какие эмоции испытываешь от дебюта, тем более в матче Лиги чемпионов?
- Эмоции сдержанные. Конечно, счастлив, что дебютировал, но было бы лучше, если бы мы выиграли эту игру.
- Обе команды создавали моменты. По ощущениям где было тяжелее - на скамейке запасных или уже на поле?
- Конечно, напряжение было, ведь "Рейнджерс" - очень хорошая команда. Но у нас есть еще второй матч, будем все делать ради того, чтобы победить и идти дальше.
- Как оценишь свой дебют?
- Не могу оценивать собственную игру, тренерский штаб будет смотреть и будет давать оценку игры всей команды. От себя же буду делать все, чтобы в каждой игре показывать свой максимум.
- Пропустили последним ударом в матче. Что чувствовали после финального свистка?
- Конечно, очень обидно пропускать вот так, на последней минуте, и не удержать тот результат, который был у нас фактически в кармане.
- Сегодня на матче было более 8 тысяч человек. Их поддержка чувствовалась, гнали команду вперед?
- Конечно, поддержка чувствовалась. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня на стадион, чтобы поддержать нас.
- Ответный матч состоится в Глазго, где будет бешеная поддержка хозяев. Как оценишь шансы?
- Все зависит от нас. Будем выходить на поле, постараемся показывать свой лучший футбол, и тогда все будет хорошо, - сказал Брагару.
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