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Михалик: Не скажу, что Рейнджерс наиграл на ничью. Динамо выглядело интереснее

Лига Чемпионов

Все решится в Глазго

Михалик: Не скажу, что Рейнджерс наиграл на ничью. Динамо выглядело интереснее

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (1:1).

- Тарас, ничья в Люблине - справедливый результат?

- Я не скажу, что "Рейнджерс" наиграл на ничью. "Динамо" выглядело интереснее. Обидно, что 20 секунд не дотерпели. Я не скажу, что победа в один гол давала бы значительное преимущество перед вторым матчем. В Глазго будет намного тяжелее. Тем не менее, конечно, выиграть перед выездом было бы лучше, чем свести матч вничью.

- И в ваше время "Динамо" много матчей отдавало в концовках. Как выдержать такой удар?

- Когда ты 94 минуты держишься, а потом пропускаешь. Очень обидно.

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- Почему же в концовке сыграли так невнимательно? Ошибка вашего молодого коллеги по амплуа Попова?

- Я так и не понял, зачем это было делать - в том моменте разыгрывать, когда надо было просто выбить мяч. Вот в этом и причина пропущенного мяча.

- Понравилось "Динамо" в этом матче?

- Очень хороший матч, много моментов создали, могли забить больше одного мяча, но концовка подкачала.

- "Рейнджерс" показал себя не совсем типичной британской командой.

- Они немножко поиграли в футбол, но этот почерк присутствовал. Много было кроссов, борьбы в штрафной площадке "Динамо". Можно вспомнить сумасшедший сейв Бущана.

- Лучший игрок матча - Бущан?

- Однозначно. Очень сильный матч провел Жора.

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- "Динамо" сможет выдержать давление шотландской публики?

- Тяжело будет это сделать, хотя мы все сейчас матчи [еврокубков] играем не дома.

- Что выйдет на первый план во втором матче между командами?

- Борьба и психология. Не испугаться давления местных трибун.

- Перед выездом в Шотландию "Динамо" вернется в Украину и сыграет матч чемпионата против "Вереса". Стоит ожидать какой-то глобальной ротации?

- Тренеру виднее. Он будет видеть состояние игроков, как они себя будут чувствовать Несколько изменений точно будут, но вряд ли "Динамо" выставит другой состав, - считает Михалик.

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Тарас Михалик Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
07.08.2024 в 11:19
То что Бущан потянул три 100 % момента, не значит что мы играли лучше . По сути Рейнджеры создавали голевые моменты особо не напрягаясь. Шансы при такой игре ДК, около нулевые, но и по сути зачем лч сейчас? Влетать реалам и бавариям 10-0?
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
07.08.2024 в 11:19
То что Бущан потянул три 100 % момента, не значит что мы играли лучше . По сути Рейнджеры создавали голевые моменты особо не напрягаясь. Шансы при такой игре ДК, около нулевые, но и по сути зачем лч сейчас? Влетать реалам и бавариям 10-0?
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1
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avatar
vismut (Запорожье)
07.08.2024 в 10:55
Динамо проиграло второй тайм полностью! 1(1) - 6(4)
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