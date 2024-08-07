Арбитры, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс, объяснили свой поступок

Польские арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусял, которые должны были работать на VAR на вчерашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс" (1:1), прокомментировали скандал со своим участием.

Напомним, что минувшей ночью их задержали в нетрезвом состоянии с подозрением в краже дорожного знака. От работы на матче УЕФА "веселых рефери" отстранил.

Вчера судьи прокомментировали произошедшее.

"На самом деле, я до сих пор пытаюсь найти слова, которые в достаточной степени выразят, как сильно я сожалею о том, что произошел этот инцидент, и как мне жаль. Я осознаю, что одним таким нарушением я испортил 22 года судейской работы, испортил всю свою карьеру. Это была глупость, идиотская фантазия, даже не знаю, как это назвать. Я должен был спокойно готовиться к матчу и никуда не ходить. Тогда ничего бы не произошло. Как рассказал мне потом один из полицейских, нашу выходку заметили камеры видеонаблюдения. И они вмешались. Я хотел бы прояснить, что мы ни в коем случае не были агрессивными. Это были глупые шутки. Мы не подозревали, что это будет воспринято именно так. У нас не было плохих намерений. История с этим знаком была глупой игрой. Теперь, я оглядываясь назад, я понимаю, что это была не очень умная идея. Это был знак, который лежал рядом с местом, где велись дорожные работы. А мы проходили мимо...", — сказал Франковски.

"Я хотел бы принести всем искренние извинения и сказать несколько слов с разъяснениями. Мне очень жаль, что это произошло. А чисто по-человечески это было глупо, потому что я знаю, что мое неудачное поведение бросит тень на многие годы упорного труда. То, что произошло, было безответственно и непрофессионально с моей стороны, и я это прекрасно осознаю. Хочу только подчеркнуть, что в моем поведении не было никаких актов агрессии, я не нарушал закон, с моей стороны не было неправомерного поведения по отношению к сотрудникам полиции или случайным прохожим. Никаких обвинений мне не предъявили, меня только оштрафовали. Я искренне извиняюсь перед руководством Польской футбольной ассоциации, особенно перед Коллегией судей, властями Экстракласы и всеми теми, кого я разочаровал своим отношением. В частности, я также прошу прощения у своей семьи, поскольку мое поведение поставило под угрозу их покой. Это первый такой случай с моим участием. На протяжении многих лет своей профессиональной судейской карьеры я упорно трудился, чтобы достичь того, что имею сегодня. И всегда старался подавать пример, как на поле, так и за его пределами. Я осознаю последствия, которые меня ждут, но надеюсь, что мне удастся реабилитироваться и восстановить доверие к себе", — сказал в свою очередь Мусял.

Добавим, что теперь оба арбитра находятся под угрозой пожизненного отстранения от арбитража: Польский футбольный союз уже объявил, что Коллегия судей направит руководству организацию просьбу о расторжении контрактов с Франковски и Мусялом.