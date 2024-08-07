Бражко: Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд ЛЧ

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился эмоциями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Рейнджерс" (1:1) на "Арене Люблин".

- Наверное, обидно было пропустить гол и упустить победу на последней минуте? Счет 1:1 закономерен?

- Очень интересная игра была и хороший соперник. Конечно, грустно, что мы пропустили мяч на последней секунде. Гол пропустили в результате серии ошибок. Где-то нам не повезло. Но уверен, что будет интересный второй матч. Посмотрим, что будет в Глазго. Будем готовиться.

- Прошлый матч ты пропустил из-за пореза. Это как-то повлияло на подготовку к этой игре?

- Да нет, мне наложили два шва и я не чувствовал ни боли, ни дискомфорта. Это не мешало мне, все хорошо.

- Сегодня болельщиков было еще больше, чем в матче с "Партизаном", были и гостевые фанаты. Как тебе атмосфера?

- Хочу поблагодарить болельщиков, которые за нас болели здесь, на стадионе, а также тех, кто болел за нас, смотря матч по телевизору в Украине! Очень грустно, что мы не смогли порадовать их победой. Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд по сумме двух матчей.

- Максим Дячук смотрел матч на трибунах, после игры вышел к команде. Насколько это большая потеря для команды?

- Очень большая потеря, потому что Макс - очень хороший игрок. Хочется пожелать ему скорейшего восстановления. Мы все поддерживаем его, можно сказать держим его в тонусе. Тарас Михавко тоже молодец, его можно только похвалить. Да, были ошибки, но все мы ошибаемся. Все будет хорошо, он через все пройдет, - сказал Бражко.