Здесь мы ставим знак вопроса. Акценты зрителя на игре Динамо с Глазго Рейнджерс

Ответ фактически был получен один: этот соперник действительно сильнее предыдущего. Насколько? Способно ли “Динамо” пройти его? Есть ли смысл сегодня стремиться в Лигу чемпионов, не считая финансового аспекта? Не поспешил ли я с авансами команде Шовковского после ее триумфа над откровенной жертвой?

Все эти вопросы повисают в воздухе до ответной встречи в Глазго. В Люблине, признаюсь, я мало что понял. Кроме того, что у такого конкурента проход в плей-офф нужно буквально выцарапывать, выдирать с мясом. Главное, что это ощутили и поняли киевляне.

Матч был достаточно смотрибельным, хотя второй тайм, в этом отношении, вдвое уступил первому. Особенно скучной была последняя четверть игры, в которой не случилось ровно ничего примечательного, помимо разочаровавшей нас развязки.

Она последовала перед самым финальным свистком - гол Дессерса свел к нулю шаткое преимущество, достигнутое “Динамо” незадолго до перерыва. И, положа руку на сердце, к этому шло.

Результат вполне логичен. Первый тайм визуально выиграли мы, хотя если быть точным, то скорее его вторую половину, а после перерыва доминировали “Рейнджерс”. Их итоговое преимущество в голевых моментах минимально - ничья стала закономерным исходом поединка. Что лишь подчеркнули своевременные голы.

Но тут не забыть бы и штангу от Маккосленда на 21-й минуте - везение было на стороне команды Шовковского. Пропусти мы этот мяч первыми, и все могло сложиться печальнее. А в этой дуэли каждое взятие ворот, как показывает жизнь, на вес золота.

Симптоматично и тревожно то, что у них самой яркой личностью матча стал форвард Дессерс, в то время как у нас - кипер Бущан. Явно большего ожидал, в первую очередь, от Шапаренко и Ваната. У гостей же серьезную опасность представлял также Лоуренс.

Но если уж совсем честно, то самым ярким воспоминанием в данном случае останется не футбол, а то что было до футбола. Анекдотическая история о хищении дорожного знака пьяным тандемом польских арбитров ВАР. Это было от души. Любопытно кстати, что их профессиональные услуги именно в этот раз так и не понадобились.

Словом, после игры осталось ощущение недосказанности. Это только присказка - сказка впереди. Многие из нас утверждают, что конец ее известен. Я бы так не торопился. Здесь мы ставим знак вопроса, и опять конец куплета…

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