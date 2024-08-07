Моуринью - после 1:2 от Лилля в квалификации ЛЧ: Ситуация не драматична

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Лилля" (1:2) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Во-первых, это был не первый матч, сегодня мы завершили половину раунда. На данный момент мы проигрываем 2:1. Вторую половину мы проведём на своём поле с нашей желтой семьей (болельщики "Фенербахче" - прим.) за спиной.

Мы пропустили два гола после неприятных потерь мяча. Мы создали много моментов - это хорошо, но нам нужно использовать наш разум немного больше, нужно быть немного более зрелыми, чтобы контролировать эти ситуации и эти матчи. Но ситуация не драматична, как я уже сказал", - приводит слова Жозе пресс-служба турецкого клуба.