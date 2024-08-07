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Моуринью - после 1:2 от Лилля в квалификации ЛЧ: Ситуация не драматична

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Не всё потеряно

Моуринью - после 1:2 от Лилля в квалификации ЛЧ: Ситуация не драматична

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Лилля" (1:2) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Во-первых, это был не первый матч, сегодня мы завершили половину раунда. На данный момент мы проигрываем 2:1. Вторую половину мы проведём на своём поле с нашей желтой семьей (болельщики "Фенербахче" - прим.) за спиной.

Мы пропустили два гола после неприятных потерь мяча. Мы создали много моментов - это хорошо, но нам нужно использовать наш разум немного больше, нужно быть немного более зрелыми, чтобы контролировать эти ситуации и эти матчи. Но ситуация не драматична, как я уже сказал", - приводит слова Жозе пресс-служба турецкого клуба.

Ответный поединок между "Фенербахче" и "Лиллем" состоится 13 августа в Стамбуле.

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Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Третий квалификационный раунд Лилль Жозе Моуринью
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Источник:
Fenerbahce
Опубликовал: Александр Бураков
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