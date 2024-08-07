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Виктор Хлус: Динамо не вышло "умирать", а просто подстроилось под игру своего соперника

Лига Чемпионов

Перед матчем в Глазго нужно менять настрой, говорит эксперт

Виктор Хлус: Динамо не вышло "умирать", а просто подстроилось под игру своего соперника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал для UA-Футбол первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Рейнджерс" закончившийся со счетом 1:1.

- Ничейный счет отражает равенство сил на поле. Играл две равные команды. Шотландцы бились до конца, за что получили награду в виде забитого мяча. А вот "Динамо" не вышло "умирать", а просто подстроилась под игру своего соперника. Даже по моментам с обеих сторон, а их за игру было очень мало, тоже паритет. Если бы не Бущан, лучший в составе киевлян, то гости забили бы раньше. Чего стоит его сейв в начале второго тайма, вытащил "мертвый" мяч из угла. Второй тайм динамовцы провели по качеству слабее. Хотели удержать победный счет за что и поплатились. Еще нет того класса, чтобы с таким соперникам играть на результат.

- Да, можно сказать "Рейнджерс" это не белградский "Партизан".

- "Динамо" легко в двух матчах обыграло "Партизан". Но это откровенно слабая команда, давно не приходилось видеть такого беспомощного соперника. И вот на этом фоне подопечные Шовковского, где-то надеясь в душе , что также будет - ну чуть труднее. Но встретились с хорошо обученной и крепкой командой. У британцев в крови - биться до конца.

- Когда команда пропускает — это чьята вина.

- Пропущенный гол - вина всей команды. Сначала дали провести быструю контратаку, а затем в защите началась череда ошибок. Вивчаренко проиграл единоборство на фланге, позволил оппоненту сделать подачу в штрафную. А затем три игрока Михавко, Бражко, Попов выстроились в линию, и все смотрели на подающего и на мяч. Никто из них не наблюдал за перемещением нападающего, который выскочил между ними, забив гол. У защитников не было такой необходимой концентрации на последних секундах матча.

- После первого матча тревожно за исход повторного поединка.

Чтобы пройти шотландцев, нужно приложить максимум усилий. Играем на выезде, будет сумасшедшее давление местных фанатов. Все зависит от того, в каком состоянии команда подойдет к игре в Глазго. И прежде всего в психологическом. Если выйдут в таком настроении как в Люблине, жди беды. Нужно пересматривать отношение. Футбольное поле, это арены войны. Выходить и биться, не щадя ни себя, ни соперника. Мы всегда верим в "Динамо" - перспективную команду. Есть молодые интересные игроки. Вместе с опытными как Ярмоленко, они построят коллектив, которому будет по силам обыгрывать шотландцев. Если расценивать шансы то они равны. Повторюсь, в повторной игре на первый план выйдет психология, настрой и бойцовские качества.

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Комментарии
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zubrenok1956 (житомир)
07.08.2024 в 14:15
Хлус дав в принципі об"єктивне інтерв"ю, хоча і трошки пожалів ШОВ і його гравців; про "вмирання" на полі мова не йшла і рідко якщо не зовсім команда за результат "вмирати" не збирається, а тому такі результати; преміальні, залікові очки мабуть команді не потрібні, а щодо характеру так в команді немає професійного психолога - так що ждіть "біди" і розчарування; гравці команди не дуже переймаються своєю грою і тільки одиниці щиро просять вибачення; про гарний настрій вболівальникам теж мова не йде і це під час війни?!; "низький уклін" вам хлопчики із ДК і це ще м"яко кажучи; ждемо позитивного результату на виїзді і попадання в плей-офф - і це вже дуже принципово;
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Комментарии 1
zubrenok1956 (житомир)
07.08.2024 в 14:15
Хлус дав в принципі об"єктивне інтерв"ю, хоча і трошки пожалів ШОВ і його гравців; про "вмирання" на полі мова не йшла і рідко якщо не зовсім команда за результат "вмирати" не збирається, а тому такі результати; преміальні, залікові очки мабуть команді не потрібні, а щодо характеру так в команді немає професійного психолога - так що ждіть "біди" і розчарування; гравці команди не дуже переймаються своєю грою і тільки одиниці щиро просять вибачення; про гарний настрій вболівальникам теж мова не йде і це під час війни?!; "низький уклін" вам хлопчики із ДК і це ще м"яко кажучи; ждемо позитивного результату на виїзді і попадання в плей-офф - і це вже дуже принципово;
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