Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал ничью киевского клуба с "Рейнджерс" (1:1) в рамках первого матча 3-го раунда Лиги чемпионов.

- Впечатления от матча двоякие. Первый и второй тайм очень отличались. Я рад за обе команды. "Рейнджерс" очень хорошо играл. И "Динамо" удивило. Соперники заставляли друг друга быстро принимать решения. Качественный прессинг получился с обеих сторон. Плотность игры понравилась. Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут.

Еще один позитив - хватало ударов по воротам, моментов, полумоментов, штанга была. Первый тайм такой получился.

- Один удар стал голом.

- Как в кино получилось, когда действующих лиц меняют местами. Ванат оказался на месте Ярмоленко, а Ярмоленко на месте Ваната. Андрей при этом еще и скоростное элит-такси успел заказать - хорошо ускорился. Когда забивал, то, по сути, уже в воротах был. Поздравляю его с голом - показательный момент как надо открываться для голевой передачи. А лучшим игроком матча назову вратаря. Если бы не Бущан, то дела у киевлян могли быть более скверные.

- После перерыва "Динамо" отдало инициативу. Видимо, хотели поймать соперников на контратаке.

- Это болезнь. И не только "Динамо", а многих команд. Когда знаешь, что надо играть, отдается инициатива. А если соперник контролирует мяч, то риск пропустить увеличивается. Так и получилось. Было несколько звоночков в течение второго тайма. Бущан дважды потащил после ударов головой. "Рейнджерс" атаковал почти весь второй тайм. Гол, как говорится, созревал. Хорошо, что раньше не пропустили, потому что тогда бы появился страх.

А о контратаках "Динамо" скажу, что когда в них выбегают по 2-3 футболиста, то забить очень сложно. Поэтому и моментов у киевлян во втором тайме не было.

Обидно терять победу на последних секундах. Вообще я считаю, что 1:1 - это неплохо. Потому что если бы удержали победу, то в Шотландии построили бы игру исключительно от обороны с первых минут. И тогда точно какой-то "дурак" залетит. А так есть надежда, что в Глазго попробуем другую тактику. Конечно, там будет сложнее, потому что стадион заполнят до отказа. "Динамо", впрочем, к этому не привыкать - мы все матчи проводим на выезде. И если мы пройдем "Рейнджерс", то уже будет серьезный результат. Киевляне заслуживают этого, - заявил Леоненко.