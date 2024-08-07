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Бражко: Будем разбираться, но винить никого нельзя

Лига Чемпионов

Проигрывает и побеждает команда вместе

Бражко: Будем разбираться, но винить никого нельзя

fcdynamo.com

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Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился эмоциями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Рейнджерс" (1:1) на "Арене Люблин".

"Была цепь общих ошибок, которая привела к голу. Будем разбираться, но винить никого нельзя. Все мы понимаем, что мы – одна команда. Пропускаем и проигрываем вместе, как и забиваем и побеждаем. Все могут ошибаться, я ошибаюсь и все остальные тоже.

Михавко? Было давление на его позицию, но для него это эмоциональный и важный матч на старте его карьеры. Мы его поддержали", – сказал Бражко.

Напомним, что ответная встреча команд пройдет 13 августа в Глазго.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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