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Езерский: Хуже всего, что у динамовцев в матче с Рейнджерс возникли проблемы на флангах
Рейнджерс во втором тайме выглядел лучше Динамо
fcdynamo.com
Экс-игрок сборной Украины и "Динамо" Владимир рассказал, что помешало киевлянам удержать победный счет в
– Вчера в польском Люблине были два разных тайма. До перерыва игра динамовцев произвела более целостное впечатление. Каждый футболист четко знал свой маневр, была динамика, умелая игра в отборе, быстрые переходы от обороны к наступлению. Вспомним хотя бы эпизод, когда номинальные хозяева вышли вперед. Был перехват мяча в средней зоне, резкий контрвыпад, который завершился выходом Ярмоленко на пустые ворота. Впрочем, нельзя сказать, что гости отсиживались только в обороне, были и у них голевые моменты, однако киевляне имели больше возможностей отличиться во второй раз.
– Почему же тогда после перерыва динамовцам уже не удавалось контролировать ход событий на поле?
– Шотландцы добавили в интенсивности, начали высоко прессинговать и выяснилось, что киевлянам далеко не всегда удавалось выходить из-под этой плотной опеки. Не успевали за перемещениями соперников в средней зоне Бражко и Шапаренко, но хуже всего, что у динамовцев возникли проблемы на флангах.
– Кто в этом виноват?
– Как по мне, крайним защитникам надо было выше встречать визави, а не наблюдать, когда те комбинируют возле штрафной площадки. Конечно помогать им должны были и полузащитники, но вчера подстраховка часто подводила киевлян. Поэтому у шотландцев было достаточно времени для поиска уязвимых мест в построениях динамовцев.
– Возможно, эту вспышку активности "Глазго Рейнджерс" удалось бы нивелировать благодаря появлению свежих игроков?
– Видимо, рулевой Александр Шовковский также на это рассчитывал, но я не могу сказать, что те футболисты, которые вышли на замену, усилили игру.
– Особенно ощутимым было преимущество гостей в последние десять минут, когда казалось, что киевляне думают только о сохранении победного счета.
– Шотландцам добавляло уверенности то, что благодаря правильному выбору позиции они начали выигрывать "второй этаж". Наши стопперы часто теряли створ ворот, хорошо, что в нескольких эпизодах выручил кипер Бущан. Однако в компенсированное время шотландцы своего таки добились.
– Перед ответным поединком не чувствуете, что в Глазго динамовцам будет еще тяжелее?
– Ничего страшного не произошло. В Люблине с середины второго тайма динамовцы перестали играть низом, позволив сопернику втянуть себя в силовую борьбу. Поэтому киевлянам надо проанализировать, кто в этом виноват, и в Шотландии постараться взять мяч под свой контроль и вертикальными передачами донимать оппонента. Голевые моменты обязательно будут, только, чтобы реализация не подвела.
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