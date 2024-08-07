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Динамо продлило свою домашнюю еврокубковую серию с пропущенными голами до 8 матчей

Лига Чемпионов

Обновили клубный антирекорд

Динамо продлило свою домашнюю еврокубковую серию с пропущенными голами до 8 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо", сыграв 1:1 с "Рейнджерс", продлило свою домашнюю серию с пропущенными голами в еврокубках до 8 матчей и побило личный антирекорд 16-летней давности.

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Последний раз бело-синие играли на "ноль" в родных стенах 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они взяли верх над австрийским "Штурмом" со счетом 1:0.

Среди украинских команд более продолжительные серии с пропущенными мячами имели только "Шахтер" (дважды) и "Ворскла".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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