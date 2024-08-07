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Ответный матч Рейнджерс с Динамо рассудит один из самых опытных итальянских арбитров
Вся судейская бригада - из Италии
Фото: globallookpress.com
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Вся судейская бригада – из Италии.
Главным арбитром будет 43-летний Марко Гуида. На линиях ему будут помогать Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый судья - Эрманно Феличиани.
Ответственным за систему VAR будет Алессандро ди Паоло, его помощник – Даниэле Патерна.
Отметим, что Гуида - один из наиболее опытных итальянских арбитров. В прошлом сезоне он судил два матча на Евро-2024, еврокубки, а также в Италии такие сложные матчи как "Рома" - "Лацио".
Матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится во вторник, 13 августа, в Глазго. Начало - в 21:40 по Киеву. Первый поединок в Польше закончился вничью 1:1.
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