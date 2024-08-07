Руслан Костышин: В матче с Рейнджерс удивили замены Шапаренко и Пихаленка

Украинский тренер Руслан Костышин поделился своими мыслями относительно ничьей "Динамо" с "Рейнджерс" (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

— Впервые за время независимости Украины "Динамо" сыграло в еврокубках против шотландской команды. Какого вы мнения о нынешнем сопернике столичного клуба — "Глазго Рейнджерс"?

— До первой игры некоторые специалисты говорили, что "Динамо" и "Глазго Рейнджерс" исповедуют два разных стиля игры. Я бы так не сказал. Футболисты "Глазго Рейнджерс" предпочитают комбинационный футбол, не любят делать длинные передачи, что раньше было свойственно шотландскому футболу. Да и наставник у наших соперников — известный бельгийский специалист Филипп Клеман. Он поработал в разных странах Европы и смог привить своим нынешним подопечным достаточно грамотный, атакующий футбол. Помню, что нынешней весной лишь португальская "Бенфика" выбила "Глазго Рейнджерс" из 1/8 финала Лиги Европы.

— До игры у динамовских наставников была большая проблема — травма Дьячука. Его заменили в итоге молодым Михавко. Как вам его игра?

— В целом, Тарас отыграл достаточно уверенно. Да, были определенные ошибки, но все игроки ошибаются. В матче такого уровня и накала, Михавко выглядел достойно. А вот то, что у тренеров "Динамо" есть проблема из-за травмы одного футболиста — это просто удивительно.

— Как бы вы оценили действия игроков "Динамо" в первом тайме?

— Динамовцы старались играть в атаку, как они действовали в играх с "Партизаном". Матч вышел очень боевым, было много единоборств, но особой грубости я не заметил. Большинство поединков при Шовковском, игроки "Динамо" проводят именно так. Гол Ярмоленко был достаточно красивым. Перехват в центре поля и быстрая фланговая атака.

— Кстати, как вам игра ветерана команды Андрея Ярмоленко?

— Мне понравились его грамотные действия. Самое важное — он не теряет мячи, даже под прессингом. Для меня он MVP матча. Мы все помним, как он прошлом сезоне получил тяжелую травму. Андрей долго восстанавливался и очень хотел набрать форму к чемпионату Европы. Сейчас Ярмоленко выглядит достаточно хорошо, видно, что на сборах он плодотворно поработал.

— А что произошло во втором тайме?

— "Глазго Рейнджерс" потихоньку стал переигрывать наших футболистов. Игра была на встречных курсах, но динамовцы, как мне показалось, стали защищать счет 1:0. Он был бы для них отличным, перед выездом в Шотландию. Но на забитый мяч гости, я полагаю, наиграли.

— На 69-й минуте встречи Шовковский заменил двух креативных хавбеков — Шапаренко и Пихаленка. Это сильно повлияло на ход матча в последние 20 минут игры?

— Вероятно. Я тоже удивился этим заменам. Мы все знаем, насколько креативные игроки — Пихаленок и Шапаренко. Александр и Николай умело работают с мячом, могут забить гол. Когда нужно — они придержат мяч, чуть успокоят игру. Почему произошли эти замены? К тому же Лонвейк и Буяльский, их заменившие, не смогли в полной мере проявить себя на футбольном поле.

— А как вам игра единственного форварда "Динамо" Ваната?

— Владислав старался, в его активе и голевая передача. Не будем судить по игре Ваната только по одному матчу. Давайте сделаем выводы на дистанции. К тому же мы знаем, что Владислав достаточно забивной нападающий в УПЛ. Да, это Лига чемпионов, где тяжелее проявить себя, но и тем интересней, что форвард "Динамо" сможет показать в Глазго.

— Каковы, на ваш взгляд, шансы "Динамо" пройти в плей-офф раунд?

— Сейчас без разницы любой украинской команде, где играть — дома или на выезде. Да и правило гостевого мяча уже отменили. Вера, что "Динамо" пройдет "Глазго Рейнджерс", у меня есть. А то, что в Шотландии будет полный стадион — так это отлично. При такой аудитории хочется показать свой максимум.