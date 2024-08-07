ЛЧ. Чехия сильна: вице-чемпион уверенно одолел Унион Сент-Жилуаз (обновляется)

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

06.08.2024

07.08.2024

"Славия" (Чехия) - "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 3:1

Голы: Хори 19, Хори 41, Дорли 57 - Бужек (автогол) 73

Удаление: Фусейни 85 ("Унион Сент-Жилуаз", прямая красная)

В прошлом году "Унион Сент-Жилуаз" очень достойно выступил в Лиге Европы, на высоком уровне представив свой нетривиальный клубный проект. Сейчас у бельгийцев еще лучшая витрина - Лига чемпионов. Однако пройти в основной раунд вряд ли удастся. После поражения 1:3 в первом матче со "Славией", бельгийцам есть смысл вновь присматриваться к Лиге Европы.