  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Комментатор Setanta Sports: В украинском футболе навес – это символ ничтожности
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комментатор Setanta Sports: В украинском футболе навес – это символ ничтожности

Лига Чемпионов
Обновлено

Игорь Бойко раскритиковал киевлян после ничьей

Комментатор Setanta Sports: В украинском футболе навес – это символ ничтожности

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Комментатор Setanta Sports обратил внимание болельщиков на хроническую проблему.

“Случившееся в конце матча показывает одну фундаментальную проблему. Украинские команды и украинские защитники очень плохо обучены игре во время навесов. Даже после этого матча много пришлось читать об олдсукльных "Рейнджерс", которые только и знают, что навешивать в штрафную.

Так повелось, что в украинском футболе навес – символ ничтожности. Мол, когда нет других шансов зайти в штрафную, когда не знаешь, что делать с мячом, то подавай. В основном, наугад. Понятно, что в таких условиях защитникам тоже нет смысла учиться расположению, предвидению ситуаций, умению вести борьбу, играть на опережение и четкости действий. Они привыкли, что навес не может представлять опасности.

К примеру, очень сложно критиковать Михавка, ведь он просто не понимает, что нужно делать в таких ситуациях. Любой навес в штрафную в матче против "Рейнджерс" был для него чем-то новым".

Читайте такжеБрагару: Обидно, что упустили победу над Рейнджерс, но еще есть вторая игра

"Динамо" не может защищаться против кроссов. Можно вспомнить все подобные голы с участием украинских центрбеков, начиная от Забарного и заканчивая Матвиенко. Но особенно показательным моментом стал весенний "Шахтер", наиболее действенным способом забивать голы которого были кроссы на Сикана.

Хорват из чемпионата Нидерландов использует кроссы, бельгиец из "Рейнджерс" использует кроссы, немец из "Ливерпуля" использует кроссы, так называемая, техническая испанская лига – лидер по кроссам в среднем за матч среди чемпионатов топ-5, но в Украине кроссы что-то такое, что не имеет значения. Олдскульное, лишнее и не стоящее внимания. А потом выходит вот такая странность”, – написал Бойко в Telegram.

Ответный матч сыграют во вторник.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Чехия сильна: вице-чемпион уверенно одолел Унион Сент-Жилуаз, норвежцы бьют чемпиона Польши
yellow-arrow
Руслан Костышин: В матче с Рейнджерс удивили замены Шапаренко и Пихаленка
yellow-arrow
Бражко: Будем разбираться, но винить никого нельзя
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Противний голос
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости