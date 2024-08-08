Комментатор Setanta Sports: В украинском футболе навес – это символ ничтожности

Комментатор Setanta Sports обратил внимание болельщиков на хроническую проблему.

“Случившееся в конце матча показывает одну фундаментальную проблему. Украинские команды и украинские защитники очень плохо обучены игре во время навесов. Даже после этого матча много пришлось читать об олдсукльных "Рейнджерс", которые только и знают, что навешивать в штрафную.

Так повелось, что в украинском футболе навес – символ ничтожности. Мол, когда нет других шансов зайти в штрафную, когда не знаешь, что делать с мячом, то подавай. В основном, наугад. Понятно, что в таких условиях защитникам тоже нет смысла учиться расположению, предвидению ситуаций, умению вести борьбу, играть на опережение и четкости действий. Они привыкли, что навес не может представлять опасности.

К примеру, очень сложно критиковать Михавка, ведь он просто не понимает, что нужно делать в таких ситуациях. Любой навес в штрафную в матче против "Рейнджерс" был для него чем-то новым".