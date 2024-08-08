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Комментатор Setanta Sports: В украинском футболе навес – это символ ничтожности
Игорь Бойко раскритиковал киевлян после ничьей
Фото з відкритих джерел
Комментатор Setanta Sports обратил внимание болельщиков на хроническую проблему.
“Случившееся в конце матча показывает одну фундаментальную проблему. Украинские команды и украинские защитники очень плохо обучены игре во время навесов. Даже после этого матча много пришлось читать об олдсукльных "Рейнджерс", которые только и знают, что навешивать в штрафную.
Так повелось, что в украинском футболе навес – символ ничтожности. Мол, когда нет других шансов зайти в штрафную, когда не знаешь, что делать с мячом, то подавай. В основном, наугад. Понятно, что в таких условиях защитникам тоже нет смысла учиться расположению, предвидению ситуаций, умению вести борьбу, играть на опережение и четкости действий. Они привыкли, что навес не может представлять опасности.
К примеру, очень сложно критиковать Михавка, ведь он просто не понимает, что нужно делать в таких ситуациях. Любой навес в штрафную в матче против "Рейнджерс" был для него чем-то новым".
"Динамо" не может защищаться против кроссов. Можно вспомнить все подобные голы с участием украинских центрбеков, начиная от Забарного и заканчивая Матвиенко. Но особенно показательным моментом стал весенний "Шахтер", наиболее действенным способом забивать голы которого были кроссы на Сикана.
Хорват из чемпионата Нидерландов использует кроссы, бельгиец из "Рейнджерс" использует кроссы, немец из "Ливерпуля" использует кроссы, так называемая, техническая испанская лига – лидер по кроссам в среднем за матч среди чемпионатов топ-5, но в Украине кроссы что-то такое, что не имеет значения. Олдскульное, лишнее и не стоящее внимания. А потом выходит вот такая странность”, – написал Бойко в Telegram.
Ответный матч сыграют во вторник.
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