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Цыганык: Динамо стало хуже играть, когда сняли Пихалёнка и Шапаренко
Журналист прокомментировал ничью с Рейнджерс
Фото з відкритих джерел
Игорь Цыганык отметил ключевые ошибки в первой встрече 3-го раунда квалификации ЛЧ.
“Они ошиблись в том, что очень хотели удержать этот результат. А иногда это не надо, иногда нужно играть в то, что у тебя выходит. Почему мы сели? Потому что подсознательно хотели сберечь этот результат. Не надо. Играйте ради игры".
"У меня есть вопросы к Шовковскому по заменам. Мы стали хуже играть, когда сняли Пихалёнка и Шапаренко. Лонвейк чуть-чуть растворился, он наводил шорох, пытался бежать, но ему не хватает квалификации, может сыгранности.
Буяльский полезен впереди, у него нет такой скорости, чтобы он мог убежать. Он полезен в моментах, когда мы играем на чужой половине поля, а здесь нужно было играть на своей", – заметил журналист.
Ответный матч состоится 13 августа.
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