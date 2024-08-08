Цыганык: Динамо стало хуже играть, когда сняли Пихалёнка и Шапаренко

Игорь Цыганык отметил ключевые ошибки в первой встрече 3-го раунда квалификации ЛЧ.

“Они ошиблись в том, что очень хотели удержать этот результат. А иногда это не надо, иногда нужно играть в то, что у тебя выходит. Почему мы сели? Потому что подсознательно хотели сберечь этот результат. Не надо. Играйте ради игры".

"У меня есть вопросы к Шовковскому по заменам. Мы стали хуже играть, когда сняли Пихалёнка и Шапаренко. Лонвейк чуть-чуть растворился, он наводил шорох, пытался бежать, но ему не хватает квалификации, может сыгранности.

Буяльский полезен впереди, у него нет такой скорости, чтобы он мог убежать. Он полезен в моментах, когда мы играем на чужой половине поля, а здесь нужно было играть на своей", – заметил журналист.