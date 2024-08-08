Степан Юрчишин - о матче Динамо с Рейнджерс: Британские команды всегда играют от первой до последней минуты

В поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Глазго Рейнджерс" киевское "Динамо" имело возможность одержать победу, однако ведя в счете в один "сухой" мяч, подопечные Александра Шовковского не смогли достичь желаемого. Сыграв вничью, 1:1 в условно домашнем матче, проводимом в польском Люблине, динамовцы несколько усложнили свои шансы на выход в следующий раунд турнира. Впрочем, футбол – игра непредсказуемая и в ответном поединке в Глазго может произойти все что угодно. Именно таков лейтмотив в комментарии экс-игрока киевского "Динамо" и сборной СССР Степана Юрчишина, который он дал корреспонденту UA-Футбол.

– Жаль, что игра в Люблине завершилась с ничейным счетом, – говорит специалист. – Вспоминая две предыдущие встречи, которые киевское "Динамо" провело с "Партизаном", могу сказать, что мне понравилась организация игры. Их наша команда провела на хорошем уровне. Что же касается вторничного матча, то досадно, что киевляне пропустили мяч в самой его концовке.

– Что скажете об игре обороны "Динамо" в этом поединке?

– В обороне против "Рейнджерс" играл молодой Михавко, и следует сказать, в целом выглядел неплохо. Но такая ошибка… Я считаю, что можно было бы удержать победный результат. Жаль, очень жаль, что так все сложилось. В Глазго в ответной игре будет очень трудно.

– Как вы считаете, что привело к тому, что во втором тайме киевская команда отдала инициативу?

- Один из факторов – молодость. Все-таки в составе "Динамо" есть молодые футболисты, у которых еще нет большого опыта еврокубковых матчей. К тому же следует учитывать, что британские команды всегда играют от первой до последней минуты. Особенно опасны стандартные положения в их выполнении. В общем, наша команда играла неплохо, однако во второй половине матча она отдала инициативу, что и привело к ничьей. Динамовцы допустили ошибку в обороне, которая может очень дорого стоить. И все же будем надеяться, что "Динамо" пройдет в Лиге чемпионов дальше. Очень этого хотелось бы, но будет очень тяжело.