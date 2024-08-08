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Польский футбольный союз принял решение по арбитрам, которых отстранили от матча Динамо

Лига Чемпионов
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Отстранены от работы на 90 дней

Польский футбольный союз принял решение по арбитрам, которых отстранили от матча Динамо

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Польский футбольный союз принял решение по поводу арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла.

Оба были отстранены от судейства на 90 дней, говорится на официальном сайте ПФС.

Напомним, Франковски и Мусял должны были работать на VAR на матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс" (1:1), но в ночь перед игрой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожный знак.

Спустя несколько часов они принесли извинения за свое поведение и попытались его объяснить.

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Источник:
pzpn.pl
Опубликовал: Алина Ерофеева
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