Польский футбольный союз принял решение по арбитрам, которых отстранили от матча Динамо

Польский футбольный союз принял решение по поводу арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла.

Оба были отстранены от судейства на 90 дней, говорится на официальном сайте ПФС.

Напомним, Франковски и Мусял должны были работать на VAR на матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс" (1:1), но в ночь перед игрой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожный знак.

Спустя несколько часов они принесли извинения за свое поведение и попытались его объяснить.