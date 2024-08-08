Шацких: Динамо не хватает конкуренции в нападении

Экс-нападающий "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких в эфире YouTube-канала "BurBuzz" поделился мыслями от ничьей киевлян с "Рейнджерс" (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Стараюсь смотреть все матчи "Динамо" и в Украине, и в Европе. Встреча с "Рейнджерс" исключением не стала. Всей семьей смотрели, переживали.

Понятно, что "Рейнджерс" — не "Партизан". Уверен, и тренерский штаб "Динамо", и футболисты это прекрасно понимали. Шотландская команда намного мощнее, намного атлетичнее. Нынешний "Рейнджерс" совмещает классический британский футбол с европейским. Особенно это проявлялось в первом тайме: гости неплохо выходили из обороны, создали несколько неприятных эпизодов у ворот "Динамо". Если бы не Жора Бущан, могли пропустить намного раньше.

Да, мы в атаке создали не так много, как хотелось бы, но подходы к воротам соперника были, хорошие моменты — тоже. Могли выжать из этого матча немного больше.

— Причина гола на последних секундах игры?

— Я своим футболистам всегда говорю: "Нет подачи — нет проблем". Шотландцы были заточены на фланговые прострелы, на фланговую игру. И в этом плане "Рейнджерс" был достаточно опасен. Конечно, за 10 секунд до конца матча концентрация уже не та. Тем более, когда тяжелый матч. Ребята где-то старались уже удерживать счет, играть на быстрых переходах. Обвинять никого не хочу. Дали подать, дали вбежать из глубины. Да еще сама подача оказалась хорошего качества — мяч влетел туда, куда ему нельзя позволять влетать. В итоге, расстрел с трех метров.

Тяжело пропускать такие голы, но я уверен, что ребята в "Динамо" психологически крепкие. Думаю, они устоят.

В Шотландии, конечно, будет немного другая игра. Не думаю, что хозяева вот так уж сильно побегут вперед, но трибуны будут их гнать. Вы сами знаете, какая в Шотландии атмосфера на стадионах, какая там поддержка болельщиков. В этом плане у "Динамо" могут быть определенные сложности

— Кого бы вы выделили в составе "Динамо" по итогам этого матча?

— Дениса Попова. Сыграл на своём уровне. Но нужен еще один центральный защитник. Жаль, что Дячук получил травму. Михавко — неплохой парень, но физически ему пока тяжело и плюс у него не так много игровой практики. Этот матч он провел без каких-то серьезных ошибок, но было несколько эпизодов с перехватами мяча во время его передач.

Коля Шапаренко тоже сыграл в своём стиле. Может, его рановато заменили, но это решение тренерского штаба. Без особых ошибок сыграл, несколько передач от него было нестандартных, он умеет это делать. Пару разу угрожал воротам соперника. Сыграл на своём уровне.

— Его называют одним из лидеров "Динамо".

— Так и есть. Это игрок разносторонний. Он сам и в отборе играет, и потом несёт эти мячи в атаку. Может исполнить любую передачу, может пробить по воротам. В отбор вступает агрессивно. Он не то, что один из лидеров, он на данный момент лидер "Динамо".

— А кто стал антигероем матча?

— Нет такого. На поле таких в этом матче не было. Все ребята старались, боролись, дрались до конца. Где-то к 60-й минуте немного устали, потому и пошли замены. Думаю, Шовковский тоже заметил эту усталость и решил как-то освежать игру команды. Тем более, равноценные замены есть.

— Как оценишь игру "Динамо" при Шовковском?

— Мне нравится, что "Динамо" больше стало контролировать мяч. Больше стало позиционной игры. С тем же "Партизаном" это было видно: сербская команда играла почти без мяча. Была выбрана правильная тактика. И, как результат, — соперника динамовцы просто уничтожили, разорвали в клочья.

Стараются комбинировать. Играть на быстрых переходах "Динамо" всегда старалось, а сейчас для этого у команды есть необходимые исполнители. Были бы еще немного побыстрее вингеры, то было бы еще легче, а команда выглядела бы еще более мощно. Хотя, и Кабаев, и Волошин тоже быстрые. Да и Ярмоленко на своем уровне отыграл все эти матчи.

Не хватает конкуренции в нападении. Там сейчас лишь Ванат. Супряга никак не может раскрыть свой талант. Думаю, "Динамо" занимается поисками нападающего. Потому что без конкуренции ни один футболист не будет прогрессировать: психология спортсмена так устроена, что если ему никто в затылок не дышит, он расти не будет.

— Какой игры ждешь от "Динамо" в ответном матче?

— Думаю, что игра будет выстроена примерно так, как это было в ответном матче с "Партизаном". Если будем играть лонг-болл, то ничего хорошего из этого не выйдет. А если будем больше играть от обороны на быстрых переходах, на контратаках, то есть большая вероятность добиться того результата, который нас устроит. Считаю, что в данный момент шансы в этой паре на общий успех — 50 на 50. Сейчас со всеми можно играть. Всё в силах "Динамо", - сказал Шацких.