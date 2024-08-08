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Динамо назвало сроки восстановления Дячука
Защитник уже приступил к реабилитации
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" назвало сроки восстановления защитника команды Максима Дячука, который получил травму плеча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского "Партизана" (3:0).
Дячук уже приступил к реабилитации, ориентировочный срок восстановления - шесть недель.
Напомним, у футболиста диагностировали повреждение клично-акремиального сочленения. В Варшаве Максиму была успешно проведена операция, сделана реконструкция повреждения.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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