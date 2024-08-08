Михалик: Шансы Динамо в ответном матче с Рейнджерс 50 на 50

Бывший игрок " Динамо " Тарас Михалик подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевлян против "Рейнджерс" (1:1).

– Как по мне, более справедливым был бы счет – 1:0 в пользу киевлян. Все же, большинство игрового времени они контролировали ход событий на поле.

– Тогда чем вы можете объяснить то, что под занавес противостояния инициативой прочно владели шотландцы?

– Скорее всего, желанием номинальных хозяев сыграть по счету, рассчитывая на острые контрвыпады. Но следует отдать должное и гостям, которые благодаря активности на флангах усложнили жизнь динамовской обороне.

– Перед началом матча вызвало беспокойство отсутствие в рядах "Динамо" травмированного стоппера Дячука. Как Вы оцените действия юного Михавко, который заменил его?

– Мне импонирует игра этого парня. Да, еще были позиционные ошибки, неточные передачи, но это все из-за отсутствия опыта выступлений в поединках такого уровня. Дальше будет легче и полезнее для динамовцев.

– Сложилось впечатление, что после перерыва шотландцы втянули динамовцев в свой привычный футбол: быстро передавали мяч к владениям киевлян, было преимущество на "втором этаже".

– Согласен, но все неприятности для динамовцев начинались на флангах, где гости благодаря подключениям крайних защитников создавали численное большинство. Очевидно, что киевлянам надо было более надежно сыграть при подстраховке. Тогда бы точно не пропустили, тем более, что финальный свисток должен был вот-вот прозвучать. Жаль.

– Теперь в ответном матче уже "Глазго Рейнджерс" фаворит?

– Я так не думаю. Шансы 50 на 50. Да, на стороне шотландцев будет поддержка родных стен, но, убежден, что киевляне поработают над ошибками и достигнут нужного результата.