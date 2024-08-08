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Леоненко: Заливать защиту бетоном в Шотландии не имеет смысла - Динамо не слабее Рейнджерс

Лига Чемпионов
Обновлено

Ответный матч команд ожидается с хорошим интересом

Леоненко: Заливать защиту бетоном в Шотландии не имеет смысла - Динамо не слабее Рейнджерс

скриншот youtube

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне после домашней ничьей 1:1 сыграют на выезде с "Рейнджерс".

"Шансы "Динамо" на проход дальше? Зависит от того, какую тактику выберет Шовковский на матч в Глазго. Если такую, как во втором тайме игры в Люблине, когда не сами играли, а смотрели, как играет соперник, то будет сложно.

Заливать защиту бетоном, ставить заградительные блоки с "Рейнджерс" вряд ли будет иметь смысл. Шотландцы умеют играть быстро, нестандартно. Да и преимущества британского стиля они не растеряли. Эффективно используют стандарты, искусны в игре головой.

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"Динамо" не слабее "Рейнджерс". Киевляне мощно выглядели в первом тайме, атаковали массированно, интересно, с завершающим ударом. Меня в определенной степени это удивило и мне понравилось. Пусть удивят еще раз, через неделю", - рассказал Леоненко.

Напомним, что матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится во вторник, 12 августа, и начнется в 21:45.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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