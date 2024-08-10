Динамо сообщило, как болельщики могут приобрести билеты на матч Рейнджерс – Динамо

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте опубликовало информацию для болельщиков, желающих поддержать украинский клуб в выездном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерса".

Билеты в гостевой сектор можно приобрести, предварительно заполнив заявку. Они принимаются до понедельника 12 августа (18:00). По этой ссылке можно заполнить форму.

Продажа билетов будет проходить непосредственно в день матча во вторник, 13 августа, с 12:00 до 16:30 в специальной гостевой кассе стадиона "Айброкс Стедиум", расположенном по адресу: 150 Edmiston Dr, Glasgow.

Напомним, что поединок состоится на другой арене – "Хэмпден Парк". Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени и 19:45 по британскому времени.

Один билет стоит 29 фунтов стерлингов. Оплата возможна только наличными без здачи.