Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Динамо – без преимущества над Рейнджерс, Польша – не фаворит в Норвегии, соперник для Динамо (Загреб)
Анонс ответных матчей третьего квалификационного раунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первые матчи состоялись неделю назад. Все ответные матчи запланированы на 13-е августа.
"Динамо" было близко к тому, чтобы получить преимущество над "Рейнджерс" перед ответным матчем. Однако провал на последних минутах этому помешал. Следоваельно, в этом противостоянии с равными шансами для обеих команд разыгрывается место в раунде плей-офф, а еще – традиционные очки в Таблицу коэффициентов, которые нужны Украине для остановки падения.
Получение собственных баллов и недобор конкурентов – это часть одного процесса, поэтому внимательно следим, кроме "Динамо", за выступлением чемпиона Польши. Он, напомним, уже имеет гарантию основного раунда Лиги конференций. У "Динамо" – гарантия основного раунда Лиги Европы.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 20:00 "Ягеллония" (Польша) (первый матч – 1:0).
- "Рейнджерс" (Шотландия) 21:45 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 1:1).
В следующем сезоне у Украины не будет ни одного гарантированного места в основном раунде еврокубков (если не произойдет сдвигов сетки) по квоте Таблицы коэффициентов. Но остается лазейка для "Шахтера" через квоту рейтинга клубов. В этом контексте важно быть выше всех среди представителей стран, которые не входят в топ-10 Таблицы коэффициентов. Поэтому следим за продвижениями ПАОКа.
- ПАОК (Греция) 20:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 2:2).
Третий квалификационный раунд – по сути, последняя стадия, где определяют соперники/потенциальные соперники конкретных команд или игровых пар. Потому что в раунде плей-офф будет определение участников основного этапа, где все могут встретиться со всеми (кроме представителей одних стран). Будут матчи даже с представителями своей корзины.
- "Твенте" (Нидерланды) 20:00 "Зальцбург" (Австрия) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Динамо" (Киев, Украина).
- "Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 2:1) – определяется соперник "Динамо" (Загреб, Хорватия);
- FCSB (Румыния) 21:30 "Спарта" (Чехия) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).
Остальные матчи
- "Фенербахче" (Турция) 20:00 "Лилль" (Франция) (первый матч – 1:2);
- "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 21:30 "Славия" (Чехия) (первый матч – 1:3).
- АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Слован" (Словакия) (первый матч – 0:2);
- "Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 0:2).
Популярное сейчас
- Шахтер проиграл Полесью, Карпаты разгромили Кривбасс, Челси купил конкурента Мудрику. Главные новости за 11 августа
- Чоботенко – о происхождении жеста после гола: Это был не Карри. Это был бы не респект команде
- Кубок Италии. Все новички Серии А вылетают, в том числе и Комо Фабрегаса
- Динамо и Кривбасс в ЕК, Суперкубок УЕФА и Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Квасница не жалеет, что не поехал на Олимпиаду: Главное, что я не травмирован