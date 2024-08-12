ЛЧ. Динамо – без преимущества над Рейнджерс, Польша – не фаворит в Норвегии, соперник для Динамо (Загреб)

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Все ответные матчи запланированы на 13-е августа.

"Динамо" было близко к тому, чтобы получить преимущество над "Рейнджерс" перед ответным матчем. Однако провал на последних минутах этому помешал. Следоваельно, в этом противостоянии с равными шансами для обеих команд разыгрывается место в раунде плей-офф, а еще – традиционные очки в Таблицу коэффициентов, которые нужны Украине для остановки падения.

Получение собственных баллов и недобор конкурентов – это часть одного процесса, поэтому внимательно следим, кроме "Динамо", за выступлением чемпиона Польши. Он, напомним, уже имеет гарантию основного раунда Лиги конференций. У "Динамо" – гарантия основного раунда Лиги Европы.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 13.08.2024 (путь чемпионов)

"Буде-Глимт" (Норвегия) 20:00 "Ягеллония" (Польша) (первый матч – 1:0).

Лига чемпионов. 13.08.2024 (путь представителей лиг)

"Рейнджерс" (Шотландия) 21:45 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 1:1).

В следующем сезоне у Украины не будет ни одного гарантированного места в основном раунде еврокубков (если не произойдет сдвигов сетки) по квоте Таблицы коэффициентов. Но остается лазейка для "Шахтера" через квоту рейтинга клубов. В этом контексте важно быть выше всех среди представителей стран, которые не входят в топ-10 Таблицы коэффициентов. Поэтому следим за продвижениями ПАОКа.

Лига чемпионов. 13.08.2024 (путь чемпионов)

ПАОК (Греция) 20:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 2:2).

Третий квалификационный раунд – по сути, последняя стадия, где определяют соперники/потенциальные соперники конкретных команд или игровых пар. Потому что в раунде плей-офф будет определение участников основного этапа, где все могут встретиться со всеми (кроме представителей одних стран). Будут матчи даже с представителями своей корзины.

Лига чемпионов. 13.08.2024 (путь представителей лиг)

"Твенте" (Нидерланды) 20:00 "Зальцбург" (Австрия) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Динамо" (Киев, Украина).

Лига чемпионов. 13.08.2024 (путь чемпионов)

"Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 2:1) – определяется соперник "Динамо" (Загреб, Хорватия) ;

"Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 2:1) – определяется соперник ; FCSB (Румыния) 21:30 "Спарта" (Чехия) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).

Остальные матчи

Лига чемпионов. 13.08.2024 (путь представителей лиг)

"Фенербахче" (Турция) 20:00 "Лилль" (Франция) (первый матч – 1:2);

"Лилль" (Франция) (первый матч – 1:2); "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 21:30 "Славия" (Чехия) (первый матч – 1:3).

Лига чемпионов. 13.08.2024 (путь чемпионов)