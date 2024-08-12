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Голкипер Рейнджерс: У нас есть амбиции играть в ЛЧ. Ожидание — победить Динамо

Лига Чемпионов

Во вторник Рейнджер сыграет ответный матч квалификации ЛЧ с Динамо

Голкипер Рейнджерс: У нас есть амбиции играть в ЛЧ. Ожидание — победить Динамо

rangers.co.uk

Новина українською

Голкипер "Рейнджерс" Джек Батленд поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов с "Динамо". Напомним, что первый поединок закончился вничью 1:1.

"Мы многое вынесли из первой игры на прошлой неделе, определенно, есть моменты, что нам нужно подчистить. Возможно, мы дали им слишком много легких возможностей, но мы, безусловно, чувствовали это тактически, и в игре мы не чувствовали себя не на высоте.

Есть вещи, которые мы можем извлечь из прошлого матча, и определенно есть возможности для создания моментов, поэтому мы с оптимизмом смотрим в завтрашний вечер и с нетерпением его ждем. Это то, в чем вы хотите участвовать. Каждая игра для этого клуба имеет огромное значение, ожидание — победить. У нас есть амбиции относительно того, чего мы хотим достичь, мы хотим попасть в Лигу чемпионов.

Много летних новичков в команде? Да, это может занять время для адаптации, но мы все знаем, что значит играть за "Рейнджерс", нужно показывать высокие результаты и быть готовым к игре, и, как я уже сказал, некоторые из новичков сразу же взялись за дело, а другие будут проявлять себя все больше по мере продвижения вперед.

Попадание в Лигу чемпионов было бы огромным событием. Впервые я ощутил это в прошлом году, выступая в Лиге Европы, и это принесло нам отличный опыт, но мы хотим продолжать и двигаться дальше.

В прошлом году целью была Лига чемпионов. Затем нам пришлось переориентироваться, но в этом году это, безусловно, цель для меня лично и для всех ребят. Некоторые уже играли в ЛЧ, но лично я хотел бы испытать эти чувства и попасть туда", - сказал Батленд.

Напомним, что матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится во вторник, 13 июня, и начнется в 21:45.

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Источник:
Офіційний сайт Рейнджерс
Опубликовал: Михаил Черныш
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