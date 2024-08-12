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Голкипер Рейнджерс: У нас есть амбиции играть в ЛЧ. Ожидание — победить Динамо
Во вторник Рейнджер сыграет ответный матч квалификации ЛЧ с Динамо
rangers.co.uk
Голкипер "Рейнджерс" Джек Батленд поделился ожиданиями от ответного матча квалификации
"Мы многое вынесли из первой игры на прошлой неделе, определенно, есть моменты, что нам нужно подчистить. Возможно, мы дали им слишком много легких возможностей, но мы, безусловно, чувствовали это тактически, и в игре мы не чувствовали себя не на высоте.
Есть вещи, которые мы можем извлечь из прошлого матча, и определенно есть возможности для создания моментов, поэтому мы с оптимизмом смотрим в завтрашний вечер и с нетерпением его ждем. Это то, в чем вы хотите участвовать. Каждая игра для этого клуба имеет огромное значение, ожидание — победить. У нас есть амбиции относительно того, чего мы хотим достичь, мы хотим попасть в Лигу чемпионов.
Много летних новичков в команде? Да, это может занять время для адаптации, но мы все знаем, что значит играть за "Рейнджерс", нужно показывать высокие результаты и быть готовым к игре, и, как я уже сказал, некоторые из новичков сразу же взялись за дело, а другие будут проявлять себя все больше по мере продвижения вперед.
Попадание в Лигу чемпионов было бы огромным событием. Впервые я ощутил это в прошлом году, выступая в Лиге Европы, и это принесло нам отличный опыт, но мы хотим продолжать и двигаться дальше.
В прошлом году целью была Лига чемпионов. Затем нам пришлось переориентироваться, но в этом году это, безусловно, цель для меня лично и для всех ребят. Некоторые уже играли в ЛЧ, но лично я хотел бы испытать эти чувства и попасть туда", - сказал Батленд.
Напомним, что матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится во вторник, 13 июня, и начнется в 21:45.
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