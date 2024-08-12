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Динамо прибыло в Глазго на матч с Рейнджерс. Шовковский взял 28 игроков

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч уже во вторник

Динамо прибыло в Глазго на матч с Рейнджерс. Шовковский взял 28 игроков

fcdynamo.com

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Делегация киевского "Динамо" прибыла на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретится на выезде с шотландским "Рейнджерс".

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Александр Шовковский рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;

Защитники: Дубинчак, Тимчик, Попов, Беловар, Овчаренко, Себальос, Малыш, Михавко;

Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Бражко, Пихаленок, Лонвейк, Рубчинский, Брагару, Михайленко;

Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Напомним, матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится на стадионе "Хэмпден Парк" во вторник, 13 августа. Начало встречи – в 21:45 по Киеву (19:45 по местному). Первый матч в Люблине закончился вничью 1:1.

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Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
12.08.2024 в 22:36
Держим кулаки за Вас ! ДИНАМО ВПЕРЕД !
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
12.08.2024 в 22:36
Держим кулаки за Вас ! ДИНАМО ВПЕРЕД !
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0
0
Консул (Звягель )
12.08.2024 в 21:26
Сподіваємось на перемогу Динамо
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2
0
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LiveDK (Kyiv)
12.08.2024 в 21:22
Може Вівчаренко, а не Овчаренко?!
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3
0
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kre4et (Київ )
12.08.2024 в 21:22
Емм, а хто такий Овчаренко?
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2
0

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