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Динамо прибыло в Глазго на матч с Рейнджерс. Шовковский взял 28 игроков
Матч уже во вторник
fcdynamo.com
Делегация киевского "
В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Александр Шовковский рассчитывает на следующих исполнителей:
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;
Защитники: Дубинчак, Тимчик, Попов, Беловар, Овчаренко, Себальос, Малыш, Михавко;
Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Бражко, Пихаленок, Лонвейк, Рубчинский, Брагару, Михайленко;
Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.
Напомним, матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится на стадионе "Хэмпден Парк" во вторник, 13 августа. Начало встречи – в 21:45 по Киеву (19:45 по местному). Первый матч в Люблине закончился вничью 1:1.
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