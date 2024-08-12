  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Рейнджерс: Нас ждет матч действительно равных команд
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Рейнджерс: Нас ждет матч действительно равных команд

Лига Чемпионов
Обновлено

Решающая игра Рейнджерс с Динамо - уже во вторник

Тренер Рейнджерс: Нас ждет матч действительно равных команд

сайт «Рейнджерс»

Новина українською

Главный тренер "Рейнджерс" Филипп Клеман поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов с "Динамо". Напомним, что первый поединок закончился вничью 1:1.

"Я надеюсь, что атмосфера будет как на Айброксе, я надеюсь, что болельщики почувствуют себя так же дома, как на Хэмпдене.

Нас ждет матч действительно равных команд. У "Динамо" есть преимущество в том, что они играют вместе дольше, но наша команда на прошлой неделе сыграла очень хорошо тактически, а с новыми игроками это непросто.

Я был очень рад этому, и забитый на последней минуте гол был заслуженным, так что в итоге мы нанесли больше ударов в створ ворот, чем соперник. Конечно, мы хотели бы, чтобы этот гол был забит быстрее, но у соперника также отличный вратарь.

"У нас есть одно сомнение на завтра из состава на выходных, это Леон Балогун, он что-то почувствовал в конце игры, поэтому сегодня не тренировался. Посмотрим, как он будет завтра".

"Я не знаю, как завтра будет играть "Динамо". Может быть, они будут больше ждать, больше сидеть и рассчитывать на контратаки при переходах… Не знаю, но мы должны быть готовы к разным сценариям.

Они действительно хорошая команда, и мы многого добились, играя компактно и прессингуя всей командой на прошлой неделе, но они также очень опасны при розыгрыше стандартных положений и очень хороши в переходах", - сказал Клеман.

Напомним, что матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, и начнется в 21:00.

По теме
yellow-arrow
Шовковский: Соскучились по матчам высокого уровня перед полными трибунами
yellow-arrow
Рейнджерс - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Динамо прибыло в Глазго на матч с Рейнджерс. Шовковский взял 28 игроков
Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) Филипп Клеман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Рейнджерс
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости