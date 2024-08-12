Тренер Рейнджерс: Нас ждет матч действительно равных команд

Главный тренер "Рейнджерс" Филипп Клеман поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов с "Динамо". Напомним, что первый поединок закончился вничью 1:1.

"Я надеюсь, что атмосфера будет как на Айброксе, я надеюсь, что болельщики почувствуют себя так же дома, как на Хэмпдене.

Нас ждет матч действительно равных команд. У "Динамо" есть преимущество в том, что они играют вместе дольше, но наша команда на прошлой неделе сыграла очень хорошо тактически, а с новыми игроками это непросто.

Я был очень рад этому, и забитый на последней минуте гол был заслуженным, так что в итоге мы нанесли больше ударов в створ ворот, чем соперник. Конечно, мы хотели бы, чтобы этот гол был забит быстрее, но у соперника также отличный вратарь.

"У нас есть одно сомнение на завтра из состава на выходных, это Леон Балогун, он что-то почувствовал в конце игры, поэтому сегодня не тренировался. Посмотрим, как он будет завтра".

"Я не знаю, как завтра будет играть "Динамо". Может быть, они будут больше ждать, больше сидеть и рассчитывать на контратаки при переходах… Не знаю, но мы должны быть готовы к разным сценариям.

Они действительно хорошая команда, и мы многого добились, играя компактно и прессингуя всей командой на прошлой неделе, но они также очень опасны при розыгрыше стандартных положений и очень хороши в переходах", - сказал Клеман.