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Тренер Рейнджерс: Нас ждет матч действительно равных команд
Решающая игра Рейнджерс с Динамо - уже во вторник
сайт «Рейнджерс»
Главный тренер "Рейнджерс" Филипп Клеман поделился ожиданиями от ответного матча квалификации
"Я надеюсь, что атмосфера будет как на Айброксе, я надеюсь, что болельщики почувствуют себя так же дома, как на Хэмпдене.
Нас ждет матч действительно равных команд. У "Динамо" есть преимущество в том, что они играют вместе дольше, но наша команда на прошлой неделе сыграла очень хорошо тактически, а с новыми игроками это непросто.
Я был очень рад этому, и забитый на последней минуте гол был заслуженным, так что в итоге мы нанесли больше ударов в створ ворот, чем соперник. Конечно, мы хотели бы, чтобы этот гол был забит быстрее, но у соперника также отличный вратарь.
"У нас есть одно сомнение на завтра из состава на выходных, это Леон Балогун, он что-то почувствовал в конце игры, поэтому сегодня не тренировался. Посмотрим, как он будет завтра".
"Я не знаю, как завтра будет играть "Динамо". Может быть, они будут больше ждать, больше сидеть и рассчитывать на контратаки при переходах… Не знаю, но мы должны быть готовы к разным сценариям.
Они действительно хорошая команда, и мы многого добились, играя компактно и прессингуя всей командой на прошлой неделе, но они также очень опасны при розыгрыше стандартных положений и очень хороши в переходах", - сказал Клеман.
Напомним, что матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, и начнется в 21:00.
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