Бражко: Нам нужна победа над Рейнджерс, будем делать все ради этого

Полузащитник " Динамо " Владимир Бражко поделился ожиданиями от ответного матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс". В первом поединке была зафиксирована ничья 1:1.

- На прошлой неделе вы пропустили чуть ли не последним ударом в матче, поединок с "Вересом" в чемпионате также был непростым, но удалось победить. Как настроены на будущую игру, в каком состоянии команда?

- Состояние команды хорошее. В последнем матче, в чемпионате против "Вереса", удалось одержать победу, поэтому у всех хорошее настроение, готовимся к матчу с "Рейнджерс". Готовились в обычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужна здесь победа, чтобы пройти в следующий этап. Завтра будем делать все ради этого.

– Перед ответным матчем с "Партизаном" вам наложили несколько швов на ногу. Как сейчас себя чувствуете?

- Чувствую себя хорошо. После того инцидента я был готов играть, не пропустил ни одной тренировки. Повреждение не беспокоит меня, не мешает тренироваться, не испытываю никакого дискомфорта.