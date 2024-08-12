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Бражко: Нам нужна победа над Рейнджерс, будем делать все ради этого
Во вторник - решающий и ответственный матч
fcdynamo.com
Полузащитник "
- На прошлой неделе вы пропустили чуть ли не последним ударом в матче, поединок с "Вересом" в чемпионате также был непростым, но удалось победить. Как настроены на будущую игру, в каком состоянии команда?
- Состояние команды хорошее. В последнем матче, в чемпионате против "Вереса", удалось одержать победу, поэтому у всех хорошее настроение, готовимся к матчу с "Рейнджерс". Готовились в обычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужна здесь победа, чтобы пройти в следующий этап. Завтра будем делать все ради этого.
– Перед ответным матчем с "Партизаном" вам наложили несколько швов на ногу. Как сейчас себя чувствуете?
- Чувствую себя хорошо. После того инцидента я был готов играть, не пропустил ни одной тренировки. Повреждение не беспокоит меня, не мешает тренироваться, не испытываю никакого дискомфорта.
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