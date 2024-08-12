  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бражко: Нам нужна победа над Рейнджерс, будем делать все ради этого
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бражко: Нам нужна победа над Рейнджерс, будем делать все ради этого

Лига Чемпионов

Во вторник - решающий и ответственный матч

Бражко: Нам нужна победа над Рейнджерс, будем делать все ради этого

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился ожиданиями от ответного матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс". В первом поединке была зафиксирована ничья 1:1.

- На прошлой неделе вы пропустили чуть ли не последним ударом в матче, поединок с "Вересом" в чемпионате также был непростым, но удалось победить. Как настроены на будущую игру, в каком состоянии команда?

- Состояние команды хорошее. В последнем матче, в чемпионате против "Вереса", удалось одержать победу, поэтому у всех хорошее настроение, готовимся к матчу с "Рейнджерс". Готовились в обычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужна здесь победа, чтобы пройти в следующий этап. Завтра будем делать все ради этого.

– Перед ответным матчем с "Партизаном" вам наложили несколько швов на ногу. Как сейчас себя чувствуете?

- Чувствую себя хорошо. После того инцидента я был готов играть, не пропустил ни одной тренировки. Повреждение не беспокоит меня, не мешает тренироваться, не испытываю никакого дискомфорта.

По теме
yellow-arrow
Кополовец: В матче Рейнджерс - Динамо ставлю 60:40 в пользу киевлян
yellow-arrow
Тренер Рейнджерс: Нас ждет матч действительно равных команд
yellow-arrow
Шовковский: Соскучились по матчам высокого уровня перед полными трибунами
Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости