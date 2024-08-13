Кополовец: В матче Рейнджерс - Динамо ставлю 60:40 в пользу киевлян

Известный в прошлом украиснкий футболист Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от ответного поединка квалификации Лиги чемпионов по футболу между "Рейнджерс" и " Динамо ", который состоится 13 августа в Шотландии. Напомним, что в первом поединке была зафиксирована ничья 1:1.

"В первом поединке этих соперников в Люблине у динамовцев возникли проблемы, потому что они позволили шотландцам втянуть себя в силовую борьбу. Поэтому от игры киевлян и осталось размытое впечатление.

Я думаю, что в Глазго подопечные Александра Шовковского уже не наступят на те же грабли, потому что тогда неприятностей не избежать, учитывая, какие шотландцы опасны в родных стенах.

Прежде всего, надо позаботиться об умелом выходе из-под прессинга, использовать всю ширину поля и своей активностью заставлять фланговых защитников хозяев забыть о подключении вперед. Также следует минимизировать потери мяча на своей половине поля.

Как по мне, в составе киевлян больше мобильных и креативных футболистов. Это должно пригодиться. Я ставлю на "Динамо" – 60 на 40", - рассказал Кополовец.