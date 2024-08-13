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Кополовец: В матче Рейнджерс - Динамо ставлю 60:40 в пользу киевлян
Матч ожидается с действительно сильным интересом
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Известный в прошлом украиснкий футболист Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от ответного поединка квалификации Лиги чемпионов по футболу между "Рейнджерс" и "
"В первом поединке этих соперников в Люблине у динамовцев возникли проблемы, потому что они позволили шотландцам втянуть себя в силовую борьбу. Поэтому от игры киевлян и осталось размытое впечатление.
Я думаю, что в Глазго подопечные Александра Шовковского уже не наступят на те же грабли, потому что тогда неприятностей не избежать, учитывая, какие шотландцы опасны в родных стенах.
Прежде всего, надо позаботиться об умелом выходе из-под прессинга, использовать всю ширину поля и своей активностью заставлять фланговых защитников хозяев забыть о подключении вперед. Также следует минимизировать потери мяча на своей половине поля.
Как по мне, в составе киевлян больше мобильных и креативных футболистов. Это должно пригодиться. Я ставлю на "Динамо" – 60 на 40", - рассказал Кополовец.
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