  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Кополовец: В матче Рейнджерс - Динамо ставлю 60:40 в пользу киевлян
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: В матче Рейнджерс - Динамо ставлю 60:40 в пользу киевлян

Лига Чемпионов

Матч ожидается с действительно сильным интересом

Кополовец: В матче Рейнджерс - Динамо ставлю 60:40 в пользу киевлян

скриншот youtube

Новина українською

Известный в прошлом украиснкий футболист Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от ответного поединка квалификации Лиги чемпионов по футболу между "Рейнджерс" и "Динамо", который состоится 13 августа в Шотландии. Напомним, что в первом поединке была зафиксирована ничья 1:1.

"В первом поединке этих соперников в Люблине у динамовцев возникли проблемы, потому что они позволили шотландцам втянуть себя в силовую борьбу. Поэтому от игры киевлян и осталось размытое впечатление.

Я думаю, что в Глазго подопечные Александра Шовковского уже не наступят на те же грабли, потому что тогда неприятностей не избежать, учитывая, какие шотландцы опасны в родных стенах.

Прежде всего, надо позаботиться об умелом выходе из-под прессинга, использовать всю ширину поля и своей активностью заставлять фланговых защитников хозяев забыть о подключении вперед. Также следует минимизировать потери мяча на своей половине поля.

Как по мне, в составе киевлян больше мобильных и креативных футболистов. Это должно пригодиться. Я ставлю на "Динамо" – 60 на 40", - рассказал Кополовец.

По теме
yellow-arrow
Бражко: Нам нужна победа над Рейнджерс, будем делать все ради этого
yellow-arrow
Тренер Рейнджерс: Нас ждет матч действительно равных команд
yellow-arrow
Шовковский: Соскучились по матчам высокого уровня перед полными трибунами
Михаил Кополовец Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости