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Вингер Рейнджерс: Динамо знает, как мы хотим играть, а мы знаем, как играет Динамо
Матч ожидается интересный
фото из свободных источников
Вингер "Рейнджерс" Вацлав Черный поделился ожиданиями от ответного матча квалификации
"Да, я очень хочу попасть в Лигу чемпионов с клубом вместе с этими ребятами. Есть только одно желание – попасть туда. Мы сделаем все возможное, чтобы сделать это.
Это будет второй матч, они знают, как мы хотим играть, а мы знаем, как играет "Динамо". Будем готовиться.
Я чувствую, что готов выходить на поле в каждой игре. Я просто хочу использовать эти дни до игры, которые у нас есть, чтобы восстановиться и набрать форму. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть готовым. Очевидно, что решение зависит от тренера, но я сделаю все возможное, чтобы быть готовым сыграть.
Уровень моей физической формы не идеален, но все это знают, и мы делаем все возможное каждый день с большим количеством людей вокруг меня и команды, чтобы я набрал ее как можно скорее", - сказал Черный.
Напомним, что матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится во вторник, 13 июня, и начнется в 21:45.
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