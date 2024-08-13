Вингер Рейнджерс: Динамо знает, как мы хотим играть, а мы знаем, как играет Динамо

Вингер "Рейнджерс" Вацлав Черный поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов с "Динамо". Напомним, что первый поединок закончился вничью 1:1.

"Да, я очень хочу попасть в Лигу чемпионов с клубом вместе с этими ребятами. Есть только одно желание – попасть туда. Мы сделаем все возможное, чтобы сделать это.

Это будет второй матч, они знают, как мы хотим играть, а мы знаем, как играет "Динамо". Будем готовиться.

Я чувствую, что готов выходить на поле в каждой игре. Я просто хочу использовать эти дни до игры, которые у нас есть, чтобы восстановиться и набрать форму. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть готовым. Очевидно, что решение зависит от тренера, но я сделаю все возможное, чтобы быть готовым сыграть.

Уровень моей физической формы не идеален, но все это знают, и мы делаем все возможное каждый день с большим количеством людей вокруг меня и команды, чтобы я набрал ее как можно скорее", - сказал Черный.