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Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Рейнджерс - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 13 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов-2024/25 между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс". Игра пройдет в Глазго на стадионе на "Хэмпден Парк".

Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

В случае прохода в следующий этап киевлян будет ждать противостояние с победителем пары "Зальцбург" - "Твенте".

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Поединок начнется в 21:45 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2", "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо" Киев.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

К тому же состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Третий раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25
13.08.2024
Глазго, "Хэмпден Парк"
"Рейнджерс" 21:45 "Динамо"
Видеотрансляция - 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо" Киев
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Трансляция матча
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Трансляція матчу Рейнджерс - Динамо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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