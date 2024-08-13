Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 13 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов-2024/25 между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс". Игра пройдет в Глазго на стадионе на "Хэмпден Парк".

Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

В случае прохода в следующий этап киевлян будет ждать противостояние с победителем пары "Зальцбург" - "Твенте".

Поединок начнется в 21:45 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2", "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо" Киев.

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

К тому же состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Третий раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

13.08.2024

Глазго, "Хэмпден Парк"

"Рейнджерс" 21:45 "Динамо"

Видеотрансляция - 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо" Киев

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>